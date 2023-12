La Ternana cerca l’impresa a casa del Parma

Sotto l’albero c’è la sfida alla capolista, con oltre 600 tifosi rossoverdi al seguito. C’è un oggettivo gap di caratura tra Ternana e Parma, ma il trend delle ultime cinque giornate indica 11 punti per le Fere, 6 per gli emiliani. "In questa partita ce ne sono tante – spiega Roberto Breda – e dovremo saperle interpretarle tutte. E’ una prova con cui confrontarci. Abbiamo una nostra identità e ci sono buoni spunti da quello che abbiamo fatto. Anche gli avversari dovranno correrci dietro". Tra squalifiche e infortuni la rosa appare corta, ma il tecnico non si fascia la testa: "Quando giocavo c’era più specializzazione nei ruoli. Ora c’è maggiore disponibilità nell’adattarsi e in tal senso ho dei calciatori spettacolari che mi agevolano nel trovare soluzioni".

La vittoria di Lecco consente di presentarsi al "Tardini" con meno pressioni: "Questo è per molti nostri ragazzi il primo big match. Il Parma è molto forte e ha tante opzioni per cambiare la partita, sugli esterni, per il centravanti, per i cambi in corsa e sui calci piazzati. Ma non riesco a pensare a una partita e dire che non importa se la perdo. Ci sono più pensieri di altre volte perchè questa è molto difficile. Ci vorrà massima concentrazione sui duelli e sui raddoppi".

La Ternana si sta esprimendo su notevoli livelli: "Abbiamo margini di miglioramento enormi da molti punti di vista, vedi caratteristiche, età, interpretazione di quello che chiedo alla squadra. La B è tosta. Si può anche tornare indietro e dunque cambiare qualcosa. Il gioco e la qualità di manovra sono componenti a cui deve associarsi l’essere squadra. A Parma non potremo concedere certi vantaggi che abbiamo concesso a Lecco, dove ci sono stati errori in un certo tipo di letture che possono esserci anche in questa partita e su cui abbiamo lavorato". Martedì si tornerà in campo al "Liberati" con il Pisa. Turnover? "Valuteremo dopo Parma e gli eventi della stessa. Avremo due giorni per allenarci, ma abbiamo un gruppo molto competitivo per cercare soluzioni". Nei 22 convocati non ci sono gli squalificati de Boer e Luperini, gli infortunati Favilli, Vitali e Viviani. Dubbio Capuano-Sorensen in difesa, dove rientra Diakité. Conferma per le pedine della fase offensiva. Nel Parma, rispetto alla gara di Cosenza, tornano nei convocati il difensore Zagaritis, gli attaccanti Begic e Benedyczak. Non ci sono i difensori Ansaldi e Hainaut (squalificato). Nel reparto arretrato si giocano due maglie Delprato, Coulibaly e Di Chiara. In attacco Bonny sembra favorito su Charpentier. L’ex rossoverde Partipilo è in ballottaggio con Mihaila. COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Ennio Tardini", ore 14

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Bernabè; Man, Benedyczak, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Pyyhtia, Labojko, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano. All.: Breda.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila