La Ternana chiama i tifosi: "Riempiamo il Liberati"

Squadra che vince non si tocca, recita un vecchio adagio del calcio (ma non solo del calcio) e con l’avvicinarsi del confronto casalingo con il Lecco di dopodomani (arbitro Davide Ghersini di Genova), nella Ternana si rafforza sempre più l’ipotesi che contro i lombardi Roberto Breda possa confermare il 3-5-1-1 come modulo oltreché gli interpreti inizialmente schierati sabato nella gara vinta a Reggio Emilia. In linea teorica, nel reparto offensivo potrebbe sussistere un ballottaggio tra Andrea Favilli e Antonio Raimondo, mentre in difesa e a centrocampo al momento sembrano alte le probabilità che il tecnico confermi le pedine proposte nell’avvio della gara contro la Reggiana. C’è pure da considerare che al netto delle condizioni fisiche dei singoli alcune scelte potrebbero essere funzionali anche all’impegno nel turno infrasettimanale di martedì prossimo che vedrà le fere ospiti del Palermo al "Renzo Barbera". Da ieri, intanto, Breda ha iniziato la serie settimanale degli allenamenti a porte chiuse in preparazione alla "partita delle partite", come va certamente definita quella con il Lecco. La seduta si è svolta al "Taddei" dove le fere torneranno anche stamattina (ore 10.30). Contro la squadra allenata da Alfredo Aglietti il sostegno dei tifosi rossoverdi sarà come al solito di fondamentale importanza e la società, che da ieri ha avviato la prevendita dei biglietti, ha promosso una iniziativa per riempire il "Liberati". Le donne e gli uomini di età inferiore ai 30 anni, infatti, potranno acquistarli a tariffe speciali: 5 euro per le Curve Est, Nord e Sud nonché Distinti A e B, e 10 euro per la Tribuna B Centrale. I tagliandi sono disponibili al sito http://www.vivaticket.com oppure nelle rivendite VivaTicket. I botteghini dello stadio saranno aperti dalle 9 di sabato e fino all’inizio della gara.

Giovani: sabato la Primavera di D’Urso al "Gubbiotti" di Narni sfida la Virtus Entella (ore 11). L’Under 17 di Romeo domenica (ore 15) al "Terra Umbra" di Narni affronta la Salernitana.