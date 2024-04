La Ternana rivede la paura. Ora serve un’altra impresa

di Augusto Austeri

TERNI

Dall’ottimismo alla paura il passo è stato breve. Adesso alle Fere serve l’impresa, anche perchè il quadro degli scontri diretti si è deteriorato. Ed è inevitabile pensare che con qualche gol in meno preso in extremis la salvezza sarebbe forse stata in cassaforte. Dopo l’eccellente doppia trasferta lombarda che aveva fatto lievitare le chance di evitare i playout, ecco l’ennesima grave disattenzione in un finale di gara, per giunta in uno scontro diretto fondamentale.

Contro l’Ascoli anche un pareggio non sarebbe stato da buttare, anche considerando l’equilibrio espresso dalla gara. Non è da escludere che, a livello mentale, nell’ultima parte si sia privilegiato tale concetto. Il gol di Botteghin ha fatto saltare tutto e ora la Ternana è obbligata non soltanto a fare quanto le compete (forse almeno 6 punti) contro Sudtirol, Catanzaro e Feralpisalò, ma anche a sperare nei guai altrui. Gli scontri diretti la vedono sotto con l’Ascoli, in vantaggio sullo Spezia (per effetto della differenza reti generale), ultima nella classifica avulsa con i suddetti team e in svantaggio con il Bari. Il vantaggio su Reggiana e Cosenza sembra aver assunto un valore effimero, visto il margine acquisito da entrambe. Non c’è molto tempo per rimarginare la profonda ferita. Si torna in campo mercoledì a Bolzano e la squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina a porte chiuse. In fase difensiva Breda sta ovviando all’assoluta emergenza con scelte azzeccate e i giovani rispondono presente per qualità e personalità. Considerando l’assoluta necessità di portare a casa un paio di vittorie, non è da escludere una revisione della fase offensiva, in cui al di là della sfortuna e di interpretazioni arbitrali non convincenti, persiste poca concretezza. Vedremo dunque se ci saranno novità tattiche e negli interpreti, come l’impiego di due punte di ruolo e Pereiro a supporto. Il turno del 1° maggio potrebbe fornire indicazioni di peso specifico assoluto con Ascoli-Cosenza, Spezia-Palermo, Bari-Parma e Feralpisalò-Brescia.