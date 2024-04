La Ternana si fa male . Passa l’Ascoli allo scadere

TERNANA

0

ASCOLI

1

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (34’st Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Casasola (29’st Favasuli) Luperini, Amatucci (1’st Faticanti), De Boer, Carboni; Pereiro (34’st Raimondo), Dionisi (18’st Distefano). A disp.: Franchi, Zoia, Favilli, Viviani, Labojko, Pyyhtia, Marginean. All.: Breda. ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (35’st Botteghin), Bellusci, Mantovani; Falzerano, Duris (17’st Rodriguez), Di Tacchio, Caligara, Zedadka (28’st Celia); Nestorovski (28’st Tarantino), Valzania (17’st Masini). In panchina: Viviani, Mengucci, Giovane, Streng; Adjapong, Milanese, Tavcar. All.: Carrera.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Marcatore: 45’st Botteghin.

Note: Ammoniti Falzerano, de Boer, Bellusci. Recupero: st 6’. Angoli: 7-3. Spettatori: 6.579 (di cui 56 ospiti e 1.987 abbonati), incasso totale euro 64.488,84.

TERNI – Le Fere si complicano la vita in una gara equilibrata e l’Ascoli conquista in extremis una vittoria fondamentale. Il gol di Botteghin genera un nuovo indecifrabile scenario nella lotta-salvezza. Breda propone due novità rispetto a Brescia. In difesa, out Capuano per infortunio, Boloca alla prima da titolare ha la meglio su Sorensen. In attacco c’è Dionisi, con fascia da capitano. Sono indisponibili anche Iannarilli, Sgarbi, N’Guessan e Zuberek. Carrera deve rinunciare in extremis a Quaranta che si aggiunge agli altri infortunati Bayeye, Bolletta, Bogdan, D’Uffizi, Kraja. Gagliolo e Mendes. Tornano disponibili Botteghin e Adjapong che iniziano dalla panchina.

La partenza è rossoverde, con un diagonale ravvicinato di Carboni, assist di Dionisi, parato da Vasquez. Dopo una fase al rallentatore, a metà frazione c’è un colpo di testa di Casasola che esce di poco su angolo di Pereiro. La posta in palio è pesante, i ritmi sono bassi. Fiammata alla mezzora su buona combinazione Carboni-Boer con l’olandese che da centro area spedisce alto. Si segnala anche un tiro al volo di Dionisi, ben indirizzato, respinto dal muro-Bellusci. Ascoli molto pericoloso al 45’, con Vaisanen che sotto rete alza la mira su palla da calcio d’angolo. Nella ripresa la gara si scalda. Al 12’ de Boer fallisce un’agevole conclusione su gran pallone recuperato in area da Dionisi. Al 22’ Vitali blocca a terra un buon destro di Sedadka. Clamoroso gol divorato da Casasola al 25’: conclusione sul palo a un passo dalla porta su pregevole assist di Distefano. Alla mezzora è decisivo Vitali su tiro a botta sicura di Tarantino dopo errore di Favasuli. Raimondo impegna di sinistro Vasquez all’83. Al 45’il gol devisivo: angolo di Caligara, Bellusci calcia al volo, Botteghin devia di testa e insacca a fil di palo.

Augusto Austeri