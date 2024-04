La Ternana va a caccia dell’impresa: "Servirà una gara impressionante"

Assenze di peso ed emergenza nelle retrovie in una sfida terribile. A Cremona le Fere dovranno andare ben oltre l’ostacolo, in un turno che propone impegni complicati anche alle dirette concorrenti. La prestazione fornita contro il Modena ha fatto riemergere timori sulla tenuta mentale della squadra. "Le partite diminuiscono – spiega Roberto Breda – e non si può scherzare con il fuoco. Lo stato d’animo in campo e successivo alla gara di sabato scorso è paragonabile a quello della partita d’andata con il Pisa in cui nel secondo tempo abbiamo fatto una fatica enorme, mentre dal punto di vista emotivo lo paragono a quella con il Lecco in cui dovevamo vincere e non ci siamo riusciti. Dunque, abbiamo analizzato questi aspetti e i motivi per cui non è andata come volevamo, soprattutto nella ripresa quando certe situazioni si sono ripetute. Con la Cremonese è tutta un’altra partita, con altre considerazioni da fare. Forse è la squadra più forte, più concreta, ma anche loro hanno perso partite che non potevano perdere. Per fare risultato servirà una gara impressionante da parte di tutti noi". Il possibile sostituto di Iannarilli: "I ragazzi hanno lavorato bene entrambi, come sempre. Vitali è un po’ che non gioca, ma parte di un campionato l’ha fatta e conosce l’ambiente da più tempo. Franchi, pur essendo più giovane, ha già avuto esperienze importanti, ma con meno partite fatte in campo". L’emergenza nel reparto arretrato non dovrebbe condurre a varianti di modulo: "Non è semplice cambiare modo di difendere e richiede anche tempo. Non credo che in questo momento si possa cambiare in modo radicale". Falletti, grande ex di turno: "Con me ha fatto cose importanti e gli sono legato". Occorre ripartire anche dalla consapevolezza di aver disputato partite notevoli contro avversarie di spicco: "Non dobbiamo pensare soltanto a quanto accaduto con il Modena, ma anche a gare che ci hanno dato certezze". Problema-gol e ballottaggio Favilli-Raimondo: "Con i cinque cambi non puoi pensare di fare tutti i 90 minuti. Deve esserci l’idea che puoi essere sempre determinante. Mi aspetto che non si abbattano, anzi che vadano ad "attaccare" questa situazione. In questo momento deve essere importante per tutti fare punti e dentro una partita le opportunità devono essere diverse. La lettura cambia di volta in volta. Favilli e Raimondo non giocano insieme in quanto Pereiro nell’ultimo periodo con 4 gol è il nostro cannoniere. Giocare con tutti e tre significherebbe lavorare su cose nuove. Non credo che Raimondo quando tornerà al Bologna giocherà sempre da titolare. Devi spingere tutti i giorni e poche storie, perchè non c’è niente di definito. Vale anche per Favilli. Non mi interessa se non segni, vai e spingi. Le difficoltà vanno aggredite, non subite. Se mi fai giocare anche 5 minuti devo comunque provare a far gol. Non è un discorso relativo alla persona – conclude Breda – ma agli obiettivi della squadra".