La Ternana vuole ripetersi a Brescia. Breda: "Concentrati al massimo"

Seconda tappa della doppia trasferta in Lombardia. Le Fere ripartono dal concentrato di energia mentale fornito dalla vittoria di Cremona e dalle sensazioni positive generate dalla prova del collettivo. Al tempo stesso c’è l’obbligo di evitare gli eccessi di entusiasmo e di non sottovalutare il Brescia che è in corsa per i playoff. "I tre punti di sabato scorso – spiega Roberto Breda – ci consentono per ora di essere in una posizione che non avevamo mai raggiunto. Ma siamo solo un punto sopra i playout. Dunque, serve lo stesso atteggiamento di Cremona. Non sarà facile. Il Brescia ha giocatori forti, un modo di giocare diverso ma non meno pericoloso. Riesce a portare diverse pedine in area e sfrutta bene gli errori degli avversari. E’ squadra che ha fisicità ed esprime buon palleggio. Cambia molto durante la partita e dunque dovremo saper trovare ogni tipo di contromisura, anche con letture diverse rispetto a Cremona. Siamo in uno scenario più sicuro rispetto a qualche settimana fa, ma basta poco per tornare come prima". Il portiere Vitali, all’esordio in B, e’ l’autentica sorpresa: "Deve prendere tutto il buono della sua prestazione che ne ha confermato le potenzialità. Ma deve vivere questa seconda partita come se avesse sbagliato la prima. Avrà di fronte attaccanti con caratteristiche diverse". Favilli ha segnato e appare in crescita: "Si è sbloccato, ma deve guardare avanti e per lui vale il discorso fatto su Vitali. E’ ovvio che per un attaccante il non fare gol è un macigno, non un sassolino da togliersi dallo stomaco". Breda, quando gli si fa osservare che diversi addetti ai lavori affermano che egli meriti progetti importanti, blocca il concetto in modo immediato: "Questo non mi interessa. Sono lo stesso allenatore del dopo Lecco e del dopo Modena. Per me conta soltanto la salvezza della Ternana e il percorso non e’ facile, perchè ora è questione di un punto. E un punto non è niente". Il notevole peso specifico dei calciatori entrati in corsa: "La nostra forza è sempre il gruppo. Tutti, indipendentemente dal proprio minutaggio, hanno fatto molto bene. C’è necessità di queste prestazioni del collettivo e quando tornerà il caldo sarà importante a maggior ragione che tutti stiano bene. I ragazzi sono molto concentrati – conclude il tecnico rossoverde – e dobbiamo giocarci al massimo l’opportunità che ci danno i tre punti di Cremona".

"La Ternana è da rispettare – spiega Rolando Maran, tecnico del Brescia – e incontreremo delle difficoltà. Da quando ha cambiato allenatore sarebbe ottava in classifica. Non è la squadra dell’andata, ma può significare tutto o niente. Di certo è molto solida e dobbiamo alzare il livello d’attenzione. Abbiamo ancora un po’ di rabbia per la partita di Venezia. La sconfitta ti accende sempre qualcosa dentro e in settimana l’ho notato nei nostri ragazzi".