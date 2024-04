L’amarezza di Breda. "Puniti da un episodio. Ora dobbiamo ripartire»

di Augusto Austeri

TERNI

"Abbiamo sempre l’idea di provare a vincere – spiega Roberto Breda – anche quando ci difendiamo. Non riesco a pensare di scendere in campo per pareggiare. E’stata una partita molto contratta con diversi errori. Nel primo tempo avremmo potuto sfruttare meglio alcuni spazi e c’è stato un momento per poter far male agli avversari. Ma gli episodi hanno fatto la differenza". Ternana che rischia di uscirne con un duro colpo a livello morale: "E’ stata una partita tirata, con delle difficoltà a livello emotivo. Volevamo giocarla in modo diverso, ma la squadra si è impegnata al massimo. Deve esserci la forza di ripartire e adesso dipendiamo anche dai risultati altrui". Forse nelle ultime tre gare di campionato potrebbe esserci necessità di proporsi con un assetto a maggior trazione anteriore: "Si possono anche avere più giocatori con caratteristiche offensive. Ma il problema è il gol subito all’ultimo minuto. A quel punto un pareggio non sarebbe stato da buttare". Non c’è tempo per curare la profonda ferita. Si torna in campo mercoledì a Bolzano: "Dovremo innanzitutto recuperare energie. Ci sono ancora tre partite e dobbiamo sfruttarle".