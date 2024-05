LE FORMAZIONI. Tornano disponibili . Casasola e Labojko

TERNI – Breda ha convocato 24 calciatori. Tornano disponibili Casasola e Labojko. Il primo ha scontato il turno di squalifica e agirà presumibilmente sul centro-destra della difesa (in luogo di Boloca) come contro il Catanzaro. Dubbio Vitali-Iannarilli. Per il resto non dovrebbero esserci novità rispetto alla sfida con la Feralpisalò. Restano indisponibili Capuano, Sgarbi, Marginean, Pyyhtia, Favilli e Zuberek. Il tecnico biancorosso Giampaolo recupera il portiere Brenno e l’attaccante Morachioli. Dovrebbero iniziare dalla panchina. Out Guiebre, Edjouma e Diaw.

COSI’ IN CAMPO

"San Nicola" ore 20.30.

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Sibilli, Acampora, Achik; Nasti. All.: Giampaolo. TERNANA (3-5-2): Vitali; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. All.: Breda.

Arbitro: Aureliano di Bologna.