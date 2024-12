Le interviste. Abate e D’Alessandro: "Grande squadra»

TERNI - "Ringrazio i tifosi – commenta Ignazio Abate – e la curva ci ha accolto in modo emozionante. Il nostro approccio è stato da grande squadra, con due occasioni per andare in vantaggio. In 10 contro 11 siamo rimasti in piedi. Nel 2° tempo abbiamo preso delle ripartenze, ma sembrava avessimo noi l’uomo in più. Alleno uomini con le palle vere e un’anima forte. E’ la Ternana che mi è piaciuta di più e questo è un punto importante". Sull’arbitro: "Siamo stati più forti di tutto e anche l’Entella è stata condizionata. I ragazzi in dieci correvano tutti per due. Il gruppo apprezza la mia coerenza. Mi arrabbio solo se non si portano rispetto tra di loro. Altre squadre hanno valori tecnici alti, ma in fondo ci arriverà il gruppo con la coesione più forte. Dobbiamo essere sempre affamati". Il presidente Stefano D’Alessandro: "Oggi è stato un "bignami" di come si potrebbe cercare di battere la Ternana, ma non ci si riesce. Siamo i più forti, anche nel carattere e nel fare gruppo. Reclamo un rigore contro che non è stato dato, ovvero l’espulsione del portiere non c’era e saremmo rimasti in 11. Saremmo campioni d’inverno da soli".

Augusto Austeri