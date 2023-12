Le interviste. Brada: "E’ una partita che deve insegnarci tanto»

TERNI – "Contro una squadra forte come il Parma – spiega Roberto Breda ad AM Terni TV – avremmo dovuto mantenere la stessa intensità, la stessa autostima e attenzione per tutta la gara. Non sono stato bravo a trasmettere questo concetto. Dobbiamo fare meglio e non perdere mai la nostra identità. E’ una partita che deve insegnarci tanto. Questa volta c’è stata più rassegnazione dopo i loro gol, come se non avessimo più speranze, ma non era così". I motivi delle sostituzioni: "Ho tolto Labojko (era ammonito, n.d.r.) per non rischiare di rimanere in inferiorità numerica in mezzo. Casasola non è uscito per le occasioni sbagliate. Volevo aumentare l’intensità sulla fascia. Togliere subito Celli è stata una scelta tattica. E’ brutto togliere un calciatore entrato da poco, ma dovevo riequilibrare delle situazioni. Ad alcuni, in seguito alle tante assenze, ho chiesto di sacrificarsi in altri ruoli". Martedì il Pisa: "Dobbiamo recuperare energie e capire come stanno i ragazzi, fare il massimo senza alibi, alzando ancora l’asticella". "Usciamo a testa alta anche contro la prima in classifica – commenta Salim Diakité, sempre ad AM Terni TV – e ripartiamo da questo. Siamo un gruppo fantastico. C’è voluto un po’ di tempo per trovare continuità, ma la nostra forza è essere uniti con l’obiettivo di salvare la Ternana. Ora dobbiamo battere il Pisa e aspettiamo tutti i tifosi allo stadio perchè abbiamo bisogno di loro!".

Augusto Austeri