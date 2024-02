Le interviste. Breda: "C’è rammarico. Dovevamo sbloccarla»

TERNI - "Non l’abbiamo presa sotto gamba – commenta Roberto Breda – ed è normale ci siano questo tipo di partite. Il Lecco ci aspettava per ripartire e non avevamo grandi spazi. Avremmo potuto segnare nel primo tempo e poi abbiamo anche rischiato di perdere. Loro a livello tattico avrebbero potuto giocare in vari modi e credo sia la prima volta che lo abbiano fatto così. Avremmo dovuto sviluppare meglio la manovra lateralmente e quando lo abbiamo fatto sono arrivate occasioni importanti. Ma va anche ringraziato Iannarilli. Il rammarico e la frustrazione ci sono, ma è importante continuare a fare punti anche dove non t’aspetti. Il campionato è lungo e possiamo ancora migliorare". Su Favilli, apparso deluso (eufemismo) per il cambio: "Continuo a pensare che lui abbia qualità importanti. E’ forte di testa, dà alternative e può darci un grande contributo. La sua incazzatura ci sta per tanti motivi, perchè siamo tutti uniti nella battaglia e lui ci tiene molto". Su Pereiro e in generale: "Non va inquadrato in un ruolo ben definito. Spazia a tutto campo. Tutti avremmo dovuto fare di più per conquistare la vittoria che volevamo. Una piccola consolazione è che non subiamo gol da due gare – conclude Breda – a conferma che la squadra è sul pezzo".

Augusto Austeri