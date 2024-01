Le interviste. Breda: "Inizio difficile. Ma meritavamo il pari»

TERNI - "Il Venezia è partito meglio di noi – spiega Roberto Breda – e all’inizio abbiamo fatto fatica nel trovare i riferimenti. Dopo la prima mezzora abbiamo trovato dinamiche e sviluppi diversi. Credo che la partita fosse sotto controllo, soprattutto nel secondo tempo, per quello che si è potuto vedere, in quanto anche da dov’ero io non ho visto nulla. Sul gol dovevamo far meglio. Era una punizione a nostro favore e non possiamo concedere una ripartenza di quel tipo. C’è stato anche un rimpallo, ma non dovevamo arrivare a quel punto e riuscire a fermare prima l’azione. Dispiace perchè alla fine un punto si poteva portare a casa". Il rammarico è forte e c’è la consapevolezza di dover trovare il migliore amalgama in un gruppo che è stato molto rinnovato: "Dobbiamo lavorare su entrambe le fasi. I nuovi sono arrivati con grande entusiasmo e hanno portato grandi valori nel gruppo, cambiando un po’ le dinamiche che avevamo prima. Sarebbe importante far punti nel tempo che occorre per trovare i nostri equilibri. Con il Cittadella avevamo fatto bene. In questa partita – conclude il tecnico rossoverde – pur non andando bene nella prima mezzora, per come si era messa avremmo comunque potuto portare a casa qualcosa". Anche Paolo Vanoli conferma che sul campo la visibilità era pessima: "Pensavo che il gol lo avesse segnato Pierini - spiega l’allenatore del Venezia - perchè dalla panchina l’ho visto. Poi ho scoperto che a segnare era stato Busio".