Le interviste. Breda: "Meritavamo di più. Ora quattro gare toste»

TERNI - "Il Brescia non è una squadra facile da affrontare – commenta Roberto Breda in conferenza – sia per disposizione in campo che per interpreti. Hanno giocatori di categoria forti che negli episodi, se non sei attento, sono letali. Abbiamo fatto la partita che dovevamo, cercando anche di lasciare il gioco a loro in certi momenti, ma sapendo che nel capovolgere l’azione le nostre caratteristiche possono far male. E ci sono state situazioni molto interessanti, vedi traversa, gol annullati e anche le parate. Siamo contenti di aver fatto un punto, ma con un pizzico di fortuna in più sarebbero stati tre. Ma il calcio è anche figlio di episodi e situazioni da interpretare. Ora non guardiamo al passato, ma concentriamoci su quello che deve venire". Il primo gol non convalidato, su cui c’è anche un possibile rigore per tocco di mano: "A me non piace parlare degli episodi arbitrali. E’ stata una situazione particolare e ogni interpretazione è aperta. Resta la prova della squadra che ha mostrato non solo intensità fisica, ma anche concentrazione fino alla fine e capacità di gestire le transizioni". Tutto si deciderà in extremis? "Come sempre accade in Serie B. Abbiamo fatto quattro punti in due partite, ma siamo sempre lì. Stavamo peggio prima, ma guardare la classifica non permette di essere tranquilli. Abbiamo quattro gare toste . conclude Breda – la prima con l’Ascoli che può valere non doppio, ma triplo".

Augusto Austeri