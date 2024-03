Le interviste. Breda: "Vittoria pesante». Guida: "Sofferta e meritata

TERNI - "Vittoria bella e pesante – commenta Roberto Breda – conquistata con volontà e intensità. E stavolta gli ultimi minuti non ci hanno portato sorprese strane. Nel primo tempo la squadra è apparsa contratta, per la posta in palio e il Cosenza ha mostrato nuovo entusiasmo con il cambio di allenatore. Siamo andati meglio nella ripresa come altre volte. Va apprezzato che i ragazzi riescano a cambiare atteggiamento quando le partite non si indirizzano bene". Su Pereiro: "Da lui ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Apprezzo molto che sia sempre a disposizione del gruppo con grande umiltà e con attenzione tattica". Le chance di salvezza diretta: "Non è utile fare ipotesi a lunga scadenza. E’ meglio concentrarsi sulla prossima partita e non dipendiamo soltanto da noi". Su Claudio Tobia: "Il calcio vive di emozioni e protagonisti. E’ giusto ricordare il suo grande percorso e dedicargli questa vittoria". L’incoraggiamento da parte dei tifosi all’arrivo del pullman: "E’ stato bello, anche a Pisa quando ci hanno applaudito come se avessimo vinto. Sanno che dobbiamo soffrire – conclude Breda – e questa unione d’intenti ci rende più forti". "Vittoria sofferta e meritata – commenta il presidente Nicola Guida – e tre punti importanti in una classifica molto corta. Per alcuni aspetti vorrei che la sosta non ci fosse, perchè la squadra sta bene come ha dimostrato anche a Pisa. Pereiro è un fuoriclasse e per fortuna ce l’abbiamo noi".

Augusto Austeri