Le interviste. Dionisi: "Chiedo scusa ai tifosi». Capuano: "Persi tanti punti all’inizio»

TERNI – Ieri mattina squadra e staff tecnico si sono incontrati al "Liberati", poi c’è stato il rompete le righe. Marco Capuano si è presentato in sala stampa insieme a Stefano Capozucca. Il capitano, che è da tempo fuori per infortunio, ma è sempre rimasto accanto ai compagni, ha detto: "Abbiamo sempre creduto nella salvezza, anche se all’inizio ci davano per spacciati. Abbiamo fatto 43 punti come lo scorso anno quando ci siamo salvati. E il Bari aveva sfiorato la Serie A con quasi la stessa squadra. Abbiamo perso tanti punti all’inizio. Alcuni titolari poi sono andati via, i giovani erano bravi, ma non avevano fatto la preparazione e hanno pagato l’esordio in Serie B. Poi la squadra ha acquisito un volto definitivo e la Ternana è quella degli ultimi 7-8 mesi che ha fatto una grande rincorsa". Ho ancora un anno di contratto. Se c’è un progetto e se la società vorrà io sono disponibile a restare. Sono retrocesso altre volte, ma con la curva vuota. Qui ci hanno sostenuto fino all’ultimo e sto molto male anche per questo. Voglio ringraziare tutti". Giovedì sera si era presentato in sala stampa Federico Dionisi: "Sono qui a chiedere scusa ai tifosi a nome della squadra. So che farlo non allevierà una ferita e un dolore grandissimo. E chiediamo scusa alla società per non essere riusciti nel nostro obiettivo. Abito a venti minuti da qui – ha concluso l’attaccante – e questa ferita fa male come a tutti i ternani". Pesante sanzione di 10 mila euro per la Ternana Calcio "per avere lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni"