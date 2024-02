Le interviste. Parla Breda: "Abbiamo mancato di intensità»

"La gara col Como deve essere di insegnamento perché abbiamo mancato in intensità". Così Roberto Breda nella conferenza stampa del dopopartita coi lombardi, in cui il tecnico ha rimarcato questo concetto ritenuto di primaria importanza rispetto alle valutazioni sul cambio del modulo di gioco, sugli interpreti e sulle sostituzioni effettuate durante la partita. "Nel primo tempo – ha spiegato Breda – siamo stati assai timorosi mentre nella ripresa, pur non avendo creato tantissimo, siamo riusciti a rimanere in partita contro una squadra di qualità che ha giocatori importanti. In gare contro avversari del genere questo atteggiamento non paga perché servono intensità e tenacia. La bravura non costituisce l’elemento più importante mentre è assolutamente necessario tornare a vivere il campo con l’intensità mentale che abbiamo avuto a novembre e dicembre". Sull’ingenuità che ha originato il gol-vittoria il tecnico non getta la croce su nessuno. "In allenamento – ha detto – abbiamo lavorato su situazioni del genere ma l’errore può capitare. Quello che non va bene è l’atteggiamento che abbiamo avuto dopo aver subito la rete. Il Como ha provato ad addormentare la gara e noi nel secondo tempo, pur avendo giocato meglio, avremmo dovuto affrontare gli avversari con più determinazione".