Le interviste. Scoppia il caso-Diakité: "Non ha voluto giocare»

TERNI – Fere "new look" e di nuovo vincenti, ma anche il caso-Diakité. Roberto Breda: "Un grande applauso va al direttore e alla società per l’arrivo di Pereiro. Aveva grande entusiasmo e per questo ha giocato subito. Nel primo quarto d’ora avremmo potuto prendere tre gol, poi siamo cresciuti. Questi tre punti sono pesanti e ci consentono di inserire i nuovi nel modo migliore. L’atteggiamento è giusto anche nel saper soffrire in alcune fasi. Tutti hanno fatto una buona prestazione". Sui molteplici cambi nelle scelte iniziali e a livello tattico rispetto a Bari: "Per caratteristiche sappiamo di poter adottare due diversi moduli. Non si tratta di bocciature. E’ importante coinvolgere sempre tutto il gruppo – conclude i tecnico rossoverde – perchè tutti devono sentirsi protagonisti". Gaston Pereiro: "Qui mi hanno accolto tutti molto bene. Oggi è andata bene e speriamo di continuare così. Capozucca è una grande persona e mi ha cercato tanto per portarmi alla Ternana. Sono felice della scelta che ho fatto. Sappiamo che ci sarà da lottare molto per la salvezza e voglio giocare per raggiungere l’obiettivo". Il diesse Stefano Capozucca: "Diakité non è stato venduto. Abbiamo rifiutato due offerte del Palermo non congrue per il valore del calciatore, che vuole andar via e che oggi si è rifiutato di giocare. Ho preso degli insulti e mi hanno infamato, ma la nostra è una Società che pur non avendo grandi risorse è molto seria".

Augusto Austeri