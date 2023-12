Le pagelle. Casasola fallisce due occasioni, male anche Falletti La Ternana non riesce a vincere contro il Parma, ma Raimondo segna la settima rete stagionale. Iannarilli e Diakité forniscono garanzie, mentre Luchesi e Casasola incappano in una giornata negativa. Corrado compie l'assist per Raimondo, ma Falletti spreca malamente una punizione.