Le pagelle. Iannarilli chiude la porta. Esperienza Capuano

IANNARILLI 7: sempre presente quando viene chiamato per difendere la porta rossoverde

SGARBI 6.5: si conferma una sicurezza, garantendo continuità negli interventi e nell’azione

CAPUANO 7: ancora una volta il capitano mette a disposizione la sua preziosa esperienza

LUCCHESI 6: l’ammonizione ricevuta nel primo tempo finisce in qualche modo col condizionare la sua prestazione.

CASASOLA 6.5: esplode nel secondo tempo in cui si fa in quattro per rendersi pericoloso con la sua spinta in fase offensiva

LUPERINI 6: meglio nella ripresa, come tutta la squadra, ma in difficoltà nel trovare gli spazi giusti per pungere

AMATUCCI 6.5: classico regista, capace di impostare il gioco ma anche di spezzare le trame avversarie (43’ st DE BOER s.v.) PYYHTIA 6: il finlandese viene confermato titolare e si fa apprezzare per una prestazione di grande concretezza

CARBONI 5.5: l’impegno non gli difetta mai però si perde in fase offensiva

PEREIRO 7.5: l’uruguaiano è risultato decisivo. La sua rete su punizione è un’autentica perla (dal 43’ st DIONISI s.v.)

RAIMONDO 5.5: non incide, ancora vittima del tabù "Liberati" dove finora non ha mai segnato (17’ st FAVILLI s.v. e dal 29’ st DISTEFANO s.v.) Massimo Ciaccolini