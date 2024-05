Le pagelle. Iannarilli non basta. Dalle Mura, serata-no. Pereiro non brilla

IANNARILLI 6: non ha responsabilità sulle reti avversarie e si mostra reattivo nelle circostanze in cui viene chiamato in causa. CASASOLA 5.5: gara in affanno, come testimoniano le sortite offensive del Bari che si dipanano lunga la zona di sua competenza

DALLE MURA 4.5: serata da cancellare, nel giorno più importante del campionato delle fere.

LUCCHESI 5.5: si impegna molto ma paga qualche incertezza di troppo che favorisce i colpi del Bari (dal 32’ st DIONISI s.v.)

FAVASULI 5.5: bene nel primo tempo dove prova anche a concludere a rete, ma sfortunato in occasione del raddoppio del Bari.

LUPERINI 5.5: prestazione al solito generosa ma senza incidere come sarebbe stato necessario. Impiegato soprattutto in fase di contenimento

AMATUCCI 6: lavora con tenacia per coordinare la regia del centrocampo e si fa apprezzare nonostante il tonfo della squadra

FATICANTI 5: il giovane centrocampista palesa difficoltà nel contenere lo scatenato Benali. Nel secondo tempo viene sacrificato per ragioni tattiche (1’ st RAIMONDO 5)

CARBONI 5: serata negativa, non riesce ad ingranare come dovrebbe e potrebbe (12’ st DE BOER 5)

PEREIRO 5.5: la sua stella non ha brillato come in altre circostanze. Gioca pochissimi palloni e si spegne nella ripresa

DISTEFANO 6: lodevole il suo approccio alla gara ma è troppo isolato per poter creare problemi alla difesa avversaria

Massimo Ciaccolini