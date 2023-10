Le pagelle. Iannarilli non basta. L’attacco non morde Iannarilli è il migliore della squadra, Diakite si salva tra il grigiore generale, Capuano lascia in inferiorità numerica, Celli vince il ballottaggio ma non è senza macchie, Luperini incappa nella giornata storta, Labojko fallisce contro la sua ex squadra, Falletti impegno ma non incide, Corrado frenato, Favilli non all'altezza, Raimondo si muove ma non segna.