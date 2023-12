Le pagelle. Iannarilli salva il risultato. Casasola, assist d’oro

IANNARILLI 7: risponde presente nei momenti di difficoltà, salvando il risultato. Incolpevole sulla rete dei lombardi

DIAKITE 5: incerto sul gol ospite, è una giornata difficile per il francese che prende anche un giallo in regime di diffida. Salterà la trasferta a Lecco

CAPUANO 6: rientra dopo aver smaltito l’infortunio ma poi è costretto a uscire per problemi fisici nel finale del primo tempo (44’ pt SORENSEN 6)

LUCCHESI 7: orami è titolare inamovibile in difesa e si toglie pure lo sfizio del suo primo gol in B, decisivo per la vittoria delle fere

CASASOLA 6: stavolta l’argentino non segna ma confeziona un assist d’oro per la rete di Distefano (35’ st CELLI s.v.)

LABOJKO 6: partita di ordinaria amministrazione per il polacco (35’ st LUPERINI s.v.)

DE BOER 5.5: l’olandese parte ancora titolare sulla mediana ma palesa qualche difficoltà (15’ st FAVASULI 6)

CORRADO 5.5: torna dopo aver scontato il turno di squalifica e fatica a fronteggiare sulla sua corsia il dinamico Parigini (15’ st PYYHTIA 5.5)

FALLETTI 6: partita con alti e bassi per l’uruguaiano, comunque sempre al centro dell’azione

DISTEFANO 7: realizza un gol fantastico che sblocca il risultato per le fere. Terzo sigillo personale in stagione

RAIMONDO 6: confermato assieme a Distefano nella coppia d’attacco green, è ancora alla ricerca del primo gol al "Liberati" Massimo Ciaccolini