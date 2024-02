Le pagelle, il migliore è il capitano Capuano. Iannarilli evita il peggio. L’attacco non punge

IANNARILLI 6.5: il portiere è incolpevole sul gol del Como ed evita il peggio con parate provvidenziali

SGARBI 6: esordio dall’inizio per l’ex difensore del Cosenza che soffre ma rimane sempre dentro la partita

CAPUANO 6.5: il capitano delle fere riscatta l’errore di Venezia e risulta in assoluto il migliore della difesa

LUCCHESI 5: non riesce a reggere l’urto con l’esperto Strefezza e macchia la sua prestazione con l’errore sul gol dell’attaccante dei lariani

CASASOLA 5: pomeriggio da dimenticare per l’esterno, troppo falloso negli appoggi (dal 1’ st PYYHTIA 6) DE BOER 6: sempre prezioso per la capacità di stare in campo. Si adatta sia in una mediana a due che a tre (dal 31’ st AMATUCCI 6)

LABOJKO 5.5: il polacco torna titolare. Bene in due recuperi ma da lui si richiede maggiore personalità. Sostituito nella ripresa (dal 1’ st LUPERINI 6) CARBONI 6: sfiora la rete del vantaggio alla mezzora del primo tempo e nel secondo tempo rappresenta una costante insidia per la difesa avversaria

PEREIRO 5: l’uruguaiano, purtroppo per le fere, stavolta stecca la prestazione

DISTEFANO 5.5: interpreta diversi ruoli e quello in cui emerge di più è l’attaccante. Sostituito nel suo momento migliore (dal 23’ st DIONISI 5.5)

RAIMONDO 5.5: viene schierato come unica punta. Rimane lontano dal gioco pur garantendo la solita vivacità (dal 1’ st FAVASULI 6)

Massimo Ciaccolini