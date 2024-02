Le pagelle. Pereiro e Luperini deludono. Iannarilli è decisivo

IANNARILLI 8: risulta il migliore della squadra, autore di tre parate decisive nel secondo tempo che salvano il risultato per le fere

SGARBI 6: fa il suo con il solito impegno confermandosi un prezioso acquisto per la retroguardia

CAPUANO 6.5: il capitano dirige il pacchetto arretrato senza sbavature concedendo ben poco agli avversari

LUCCHESI 6: consolida la propria posizione nella confermata linea difensiva a tre

CASASOLA 5.5: arretra nel rendimento rispetto all’ultima uscita mostrando segnali di fatica LUPERINI 5: passo indietro anche per l’esperto centrocampista, in difficoltà e scarsamente incisivo (dal 24’ st DIONISI 6) AMATUCCI 7: prende un cartellino giallo dopo appena 9 minuti ma il giovane regista rossoverde non si fa condizionare confermando visione di gioco e lucidità nell’esecuzione

DE BOER 6: l’olandese è sfortunato, il palo gli nega la soddisfazione di firmare il gol del vantaggio delle fere (18’ st

MARGINEAN 6) CARBONI 5.5: l’esterno mancino, in bilico nel prepartita per un problema fisico, sciupa una preziosa occasione per sbloccare il risultato (dal 41’ st DISTEFANO s.v.)

PEREIRO 5: l’uruguaiano delude ancora una volta perché non riesce ad incidere come dovrebbe e potrebbe (41’ st ZOIA s.v.)

FAVILLI 5.5: gara al di sotto delle aspettative per l’attaccante (18’ st RAIMONDO 5.5) Massimo Ciaccolini