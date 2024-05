Parlano presidente e allenatore. Guida: "Il futuro? In serie C con me». Breda: Finale peggiore non poteva esserci

TERNI – Giovedì sera Nicola Guida è arrivato molto tardi in sala stampa. Il suo volto e l’atteggiamento erano l’emblema della tremenda delusione: "E’ il momento del rammarico e del dispiacere – spiega il presidente – ma lo sport è anche questo, con momenti difficili e momenti belli. Avremo sognato un’altro epilogo, ma siamo retrocessi. con 43 punti e dopo playout in cui abbiamo dominato la partita a Bari nel primo tempo non chiudendola. E qui il Bari ha fatto meglio di noi. Mi dispiace perchè il gruppo ha dato tutto per la maglia fino alla fine. Non meritava di retrocedere, non lo meritavano i tifosi e la città. Il futuro? E’ in Serie C con me". Anche Roberto Breda ha preferito attendere molto prima di rilasciare dichiarazioni. Il suo rammarico è fortissimo ed è anche relativo alla stagione regolare: "Il secondo gol del Bari ci ha tagliato le gambe e siamo usciti dalla partita. Un finale peggiore non poteva esserci. I ragazzi non lo meritano e non se lo merita Terni. Ma avremmo dovuto fare un punto in più prima e ci siamo andati tante volte vicino. Non abbiamo iniziato pensando al pareggio. Il primo tempo è stato molto equilibrato e per noi un paio di situazioni potevano andar meglio. Abbiamo sbagliato passaggi e ripartenze. Si doveva magari cercare un episodio. Nel secondo tempo è uscita fuori la loro esperienza, la loro personalità, quando abbiamo perso la capacità di rimanere in partita. Non ci era mai accaduto. Abbiamo sempre controbatttuto le difficoltà, ma nei play off il margine di errore è diverso e non recuperi più. Resto orgoglioso di questo gruppo. Ho visto tutti i giorni cosa hanno provato a dare. Abbiamo recriminato all’andata a Bari, ma anche con Spezia, Brescia e Ascoli". Le prospettive: "Non so neanche cosa farò domani. La delusione è tanta".

Augusto Austeri