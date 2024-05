Südtirol-Ternana 4-3, le Fere cadono a Bolzano

Bolzano, 1 maggio 2024 – Trasferta amara per le Fere che a Bolzano cadono davanti al Südtirol per 4-3. La Ternana aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 1-2. I gol: nel primo tempo vantaggio altoatesino con Odogwu al 9’, al 23' pareggia Pereiro e al 33' Luperini segna il vantaggio umbro.

Nella ripresa al 6’ segna Casiraghi per il pareggio, Luperini al 22’ illude le Fere ma ancora Casiraghi al 30’ va in rete mentre al 40’ El Kaouakibi chiude l’incontro.

Il tabellino:

SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni (39′ st Merkaj), Kurtic, Davi (39′ st Rover); Tait (Cap., 14′ st El Kaouakibi), Casiraghi; Odogwu. A disp.: Drago, Kofler, Vinetot, Cagnano, Peeters, Lonardi, Ciervo, Mallamo, Rauti. All.: Federico Valente

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi (42′ st Carboni); Casasola (Cap.), Luperini (42′ st Dionisi), Amatucci (42′ st Viviani), De Boer (9′ st Favasuli), Distefano; Pereiro, Raimondo (16′ st Sørensen). A disp.: Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Faticanti, Łabojko, Ferrara. All.: Roberto Breda

Arbitro: Marco Monaldi (sez. Macerata). Assistenti: Christian Rossi (sez. La Spezia), Vittorio Di Gioia (sez. Nola). IV Ufficiale: Aleksandar Djurdjevic (sez. Trieste). Var: Gianpiero Miele (sez. Nola), AVAR: Giacomo Paganessi (sez. Bergamo).

Marcatori: 9′ pt Odogwu (S.), 23′ pt Pereiro (T.), 33′ pt Luperini (T.), 6′ st Casiraghi (S.), 22′ st Luperini (T.), 29′ st Casiraghi (S., rig.), 40′ st El Kaouakibi (S.)

Ammoniti: Davi, Kurtic e Casiraghi (S.); Boloca, Vitali e Pereiro (T.). Espulsi: Boloca (T.) per somma di ammonizioni.