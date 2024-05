SUGLI SPALTI. Al via la prevendita. I prezzi dei biglietti

TERNI – La prevendita per Ternana-Bari inizia oggi alle 16 con la prelazione per gli abbonati, online su Vivaticket e nei relativi punti vendita. E’ possibile confermare il posto indicato nell’abbonamento, o chiedere il cambio posto anche optando per un altro settore. I prezzi: Curve Est-Viciani, Nord e Sud 8 euro; Distinti A e B: 13 euro; Tribuna B Centrale 20 euro. Per tutti i settori il prezzo per la fascia Kid (under 15) è 2 euro, per la fascia Baby (under 6) un euro. Prezzi per gli abbonati sottoscrittori della tessera "Club 1925" (solo online): Curve Est-Viciani, Nord e Sud 5 euro; Distinti A e B 10 euro; Tribuna B Centrale 15 euro. La prelazione-abbonati e i relativi prezzi sono validi fino a mercoledì prossimo. La società rossoverde comunica inoltre che per l’ingresso servizio riservato nei Distinti B parterre alle persone con disabilità al 100% (abbonati e non abbonati), gli interessati dovranno richiedere l’accredito entro e non le ore 12 di martedì prossimo inviando una mail a [email protected], con le modalità indicate sul sito ufficiale della Ternana Calcio.