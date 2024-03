Tegola Ternana, infortunio choc. Campionato finito per Filippo Sgarbi

Campionato finito per Filippo Sgarbi. Il difensore si è infortunato in allenamento e gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Per la squadra rossoverde è un forfait pesante. Sgarbi, dal momento del suo arrivo in gennaio, è rimasto in pianta stabile nell’undici titolare, fornendo un valido contributo anche con gli inserimenti offensivi (ha realizzato un gol nella sfida di Reggio Emilia). Nella partita con la Sampdoria la sua assenza si aggiungerà a quella del collega di reparto Lucchesi che è squalificato. Breda sarà dunque obbligato a varare una linea arretrata ben diversa rispetto allo standard. Non sembrano esserci dubbi sull’impiego di Dalle Mura (adattabile anche come centrale di destra), sostituto naturale di Lucchesi. Al posto di Sgarbi potrebbe esserci Sorensen, oppure Boloca che ha le stesse caratteristiche dell’ex Cosenza infortunato, ma non certo la medesima esperienza in categoria. Ne sapremo di più da Breda che oggi sarà in conferenza stampa alle ore 12.15. Resta in dubbio Favilli che, come Viviani, continua ad alternare lavoro a parte e in gruppo. Ancora personalizzato per N’Guessan. La partita di Genova (domani ore 20.30) oltre a vantare un forte peso specifico nell’ottica dei rispettivi obiettivi, presenterà una cornice molto attraente. E’ molto probabile che possa essere raggiunta quota 25.000 spettatori, anche in virtù degli "Spring pack", miniabbonamenti lanciati dalla società ligure per le ultime quattro gare interne. Sarebbe il record stagionale, a consolidamento della già poderosa media di 22.000. Ci saranno anche un migliaio di supporter rossoverdi e dunque lo storico gemellaggio tra le due tifoserie potrà consolidarsi in un grande scenario. La Ternana si presenta con notevoli credenziali per quanto riguarda le recenti sfide in trasferta (vedi Reggio Emilia e Palermo, per prestazione anche Pisa nonostante l’assurda sconfitta). La Sampdoria è uno dei team del momento, vedi 12 punti nelle ultime cinque gare e tre vittorie consecutive che hanno consentito di lasciare le sabbie mobili e di raggiungere la zona playoff. Andrea Pirlo recupera la punta Pedrola che era assente da ottobre, il centrocampista Verre che ha saltato le ultime due gare nelle quali ha giocato spezzoni di gara l’attaccante Borini che sta ritrovando la condizione migliore e il difensore Piccini che è in lizza per una maglia da titolare. Il centrocampista Askildsen è reduce da una forma influenzale. Restano out Benedetti, Conti, Ricci ed Esposito.

Calendario. La Lega Serie B ha definito il programma degli ultimi due turni di campionato. Ovviamente, le partite si giocheranno in contemporanea. La 37a giornata andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 15 e per la Ternana ci sarà la sfida al "Liberati" con il Catanzaro. La stagione regolare si concluderà venerdì 10 maggio alle ore 20.30 e i rossoverdi saranno impegnati contro la Feralpisalò al "Garilli" di Piacenza.