Ternana, Abate ’inventore’. La difesa da ridisegnare

Due cambi obbligati in difesa e nessun recuperato per una sfida molto insidiosa. E un pescarese d.o.c. sulla strada delle Fere. Domani a Piancastagnaio il tecnico rossoverde Ignazio Abate dovrà schierare un reparto arretrato senza lo squalificato Capuano e l’infortunato Tito. Maestrelli e Martella sono dunque pronti a far parte dell’undici. Nell’eventuale 4-2-3-1 Casasola avrà il consueto compito di alternare il lavoro sulla corsia destra di difesa con la fase di spinta in mediana. Restano out Corradini (reduce dall’intervento alla mano) e Mattheus (distorsione alla caviglia). La rifinitura è in programma alle 11 odierne al "Taddei" a porte chiuse. Abate sarà in conferenza alle 13 e proveremo a intuire se ci saranno altre novità, anche in relazione alle caratteristiche della Pianese, (in casa 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, 13 gol realizzati, 7 subìti). I bomber dei toscani sono Mastropietro e Mignani, rispettivamente 6 e 5 gol dei 21 totali. Il tecnico Fabio Prosperi adotta generalmente il 3-4-2-1. E’ nato a Pescara ed è figlio d’arte. Il padre Edmondo è stato infatti ex calciatore della squadra abruzzese, poi "vice" di Giovanni Galeone.

Il presidente Stefano D’Alessandro ha ricevuto la "Stella Ansmes" dall’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo di Terni . Il premio è stato consegnato da Fabio Moscatelli, presidente dell’associazione e delegato provinciale Coni. "Il premio non è per me – ha detto D’Alessandro nell’occasione – ma per i ragazzi che quando c’erano le problematiche sono stati bravissimi a chiudersi in una bolla e che stanno ottenendo grandi risultati. Non mi stancherò mai di ringraziarli. Mi sto innamorando sempre più della Ternana. L’affetto nei miei confronti è anche troppo per quello che sto facendo. Ricevo questo premio con orgoglio". All’evento hanno partecipato anche Alexis Ferrante ed Emanuele Cicerelli, C’erano Moreno Rosati vice presidente regionale Coni, Marco Schenardi assessore allo sport Comune di Terni, Alessia Quondam vice sindaco e assessore allo sport Comune di Narni e Alfredo Rotini di Banca Mediolanum. Intanto Per Pescara-Ternana (domenica 22 dicembre ore 19.30) il club "Roccarossoverde" organizza la due pullman, di cui il primo è già sold out. Venerdì 20 dicembre presso la Taverna Malanotte di San Gemini si svolgerà la cena natalizia del gruppo organizzato della curva Nord.

Augusto Austeri