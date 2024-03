Ternana, adesso la sosta. Ma l’intensità resta elevata

D’accordo la sosta, ma in casa rossoverde l’intensità resta elevata. E’ in vista il lungo rettilineo finale del campionato e anche nell’ultimo allenamento svolto al "Liberati" la squadra di Roberto Breda ha lavorato senza lesinare energie sia dal punto di vista fisico-atletico che tattico (ferme restando le varianti che derivano dall’assenza dei "nazionali"). E’ del resto l’ultimo stop prima delle decisive otto giornate in cui la Ternana avrà a disposizione ben poco margine di errore nel tentativo di conquistare la salvezza diretta. Si pensa alla sfida di Marassi con la rilanciata Sampdoria (lunedì 1° Aprile, ore 20.30), ma anche ad apportare miglioramenti decisivi in determinati meccanismi. Favilli lavora a parte (come il lungodegente N’Guessan), ma il confortante responso degli accertamenti all’adduttore e i dieci giorni ancora a disposizione lasciano intendere che per la gara con i blucerchiati sarà disponibile. Oggi allenamneto alle 10.30, ancora al "Liberati" a porte aperte. NAZIONALI. C’era molta Ternana nell’Under 20 del CT Bollini che a Targoviste ha pareggiato 0-0 con la Romania in Elite League. Raimondo, titolare come Amatucci, è andato più volte vicino al gol (di cui una su assist di Faticanti entrato a inizio ripresa e una su invito di Amatucci), colpendo una traversa e trovando due grandi parate del portiere. Ha sfiorato il gol anche Di Stefano, entrato nel finale del primo tempo. Oggi Pyyhtia sarà impegnato con l’U21 finlandese in casa dell’Albania (qualificazioni al Campionato Europeo) e Zuberek con l’U20 polacca sfiderà l’Inghilterra (amichevole).

Prevendita. I biglietti per Sampdoria-Ternana, settore ospiti, saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì prossimo fino alle 19 di domenica 31 marzo, online su TicketOne e presso le rivendite del circuito in tutto il territorio nazionale. Non ci sono limitazioni. Il costo è 15 euro (10 euro il ridotto under 18).