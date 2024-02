Ternana, al Liberati sfida salvezza. Breda: "Dobbiamo battere il Lecco"

"Serve un bis, per la classifica e per il calendario. Battendo il Lecco le Fere potrebbero affrontare con maggiore serenità la prossima terribile settimana, vedi gara di Palermo martedì sera e quella con il Parma sabato prossimo al "Liberati". La vittoria di Reggio Emilia ha dato nuova linfa e spazzato via a livello mentale il pareggio-beffa con lo Spezia: "E’ stata un’ottima prestazione – commenta Roberto Breda – con ottime indicazioni nelle due fasi. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti, anche in coloro che pur non giocando hanno festeggiato alla grande con i compagni. Abbiamo dinamiche più sviluppate anche con i nuovi. Con il Lecco, squadra viva e con caratteristiche ben marcate, sarà un’altra sfida difficile. Ci sono incognite relative al loro modulo. Dovremo mantenere i nostri principi di gioco, ma anche saper leggere bene le varie situazioni".

L’importanza nel gruppo, anche e soprattutto per i giovani, di Sorensen e Dionisi che stanno giocando poco: "Il loro è un grande lavoro e io non scelgo in base all’età, ma in base a delle considerazioni. In un periodo Sorensen ha giocato quasi sempre. Federico ha grande intelligenza e nel suo reparto abbiamo tante alternative. Con il loro comportamento e la loro qualità – conclude il tecnico rossoverde – sono sempre a disposizione della squadra".

Nei 24 convocati ci sono Pyyhtia e Distefano che avevano saltato la partita con la Reggiana, (il primo per problemi muscolari, il secondo in extremis per l’influenza).

Restano out N’Guessan, Favasuli, Viviani e Zuberek. Probabile conferma dell’undici di sabato scorso. Lucchesi (diffidato) potrebbe essere in ballottaggio con Dalle Mura. Favilli appare favorito su Raimondo.

Il Lecco. "Dobbiamo assolutamente fare risultato – spiega il tecnico Alfredo Aglietti – per non far scappare le altre. Non partiamo battuti. La Ternana ha vinto con merito a Reggio Emilia, ma qualche difficoltà ce l’ha. Non mi preoccupa il fatto di essere in emergenza, perchè chi scenderà in campo saprà benissimo che tipo di partita ci attende". Sono out gli squalificati Crociata e Sersanti, rispettivamente trequartista e centrocampista, oltre al difensore Capradossi, il centrocampista Ionita e l’attaccante Inglese.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Libero Liberati" ore 16.15.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Carboni; Favilli, Pereiro. All.: Breda.

LECCO (4-3-2-1): Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Lepore; Frigerio, Galli, Listkowski Buso, Salcedo; Novakovich. All.: Aglietti.

ARBITRO: Ghersini di Genova.