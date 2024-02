Ternana all’assalto del Palermo. Ballottaggio Raimondo-Favilli

Si affrontano due squadre deluse dagli amari pareggi di sabato scorso. I rossoverdi non hanno sfruttato a dovere lo scontro diretto con il Lecco, il Palermo ha bruciato la vittoria a Cremona, dilapidando il doppio vantaggio in due minuti a inizio ripresa, nonostante la superiorità numerica maturata nella prima fase di gara. Per la Ternana è il primo di due terribili impegni (sabato ci sarà il Parma al "Liberati"). Roberto Breda, che non ha effettuato la conferenza prepartita, potrebbe attuare un turnover anche per questioni tecnico-tattiche. I 24 convocati sono gli stessi della gara con il Lecco. Dunque, restano out gli infortunati N’Guessan, Viviani, Favasuli e Zuberek. Un possibile ballottaggio in difesa sarebbe Lucchesi-Dalle Mura. In mediana si ipotizza il rilancio di Faticanti dal primo minuto, in luogo di Luperini o deBoer. In attacco, dando per scontata la conferma di Pereiro, è dubbio Raimondo-Favilli con qualche chance per Dionisi. Per Distefano potrebbe esserci a gara iniziata un minutaggio ben superiore al breve impiego nel finale di sabato scorso (quando il calciatore aveva appena recuperato dall’influenza).

IL PALERMO. Torna disponibile Lund che sulla corsia mancina di difesa si gioca una maglia con Aurelio. A centrocampo, Coulibaly (ex di turno come Diakité) è in concorrenza con Gomes. In attacco, ipotizzando la certezza per Brunori, ci sono due maglie per quattro calciatori: Di Francesco, Traorè, Di Mariano e Insigne. "Contro la Ternana – spiega in conferenza il tecnico Eugenio Corini – anche Como e Venezia hanno avuto difficoltà a vincere. La squadra rossoverde ha giovani di valore, pedine esperte nei ruoli giusti, corsa, fisicità in difesa e un allenatore bravo. Dovremo essere pazienti ed equilibrati". Al "Barbera" (miglior media spettatori stagionale nelle gare interne), nonostante il turno infrasettimanale potrebbero esserci almeno 20-22 mila presenze.

Arbitro. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo è alla prima stagione nella Can A-B, in cui vanta due precedenti con le Fere (Ternana-Brescia 0-1, Ternana-Pisa 1-1) e con i rosanero (Palermo-Feralpisalò 3-0, Palermo-Modena 4-2). Assistenti Federico Fontani di Siena e Marco Ceolin di Treviso, IV ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri, Var Luigi Nasca di Bari, Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Barbera" ore 20.30.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Coulibaly, Segre; Traorè, Brunori, Di Francesco. All.: Corini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Faticanti, Amatucci, deBoer, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.