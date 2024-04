Ternana, attenta all’Ascoli. Breda: "Ci giochiamo tanto"

di Augusto Austeri

TERNI

Le Fere tentano lo scatto che può valere una stagione. L’Ascoli ha ancora più sete. Dunque, è una partita in cui l’aspetto mentale potrebbe prevalere su quello tattico. "Ci giochiamo tanto – spiega Roberto Breda – ma considerando i punti ancora a disposizione non può essere una sfida decisiva. Sentiamo il grande affetto dei tifosi e gli ultimi due risultati hanno ancor più alimentato l’unità d’intenti. E sottolineo che anche dopo la partita con il Modena tutto lo stadio ci ha dato forza in un momento complicato. Il gruppo è fantastico. Sta facendo bene anche chi ha giocato meno e adesso ha più spazio".

L’avversaria, i vari ex, tra cui lo stesso tecnico rossoverde: "L’Ascoli ha esperienza, si propone con elevata intensità mentale e compattezza difensiva. Ha fatto risultati importanti anche fuori casa. Non so dirvi se la lasceremo giocare, o se saremo noi a fare maggiore possesso. Ma non snatureremo la nostra mentalità. Servirà molta pazienza. Ascoli è una delle tante piazze dove sono stato. Mi hanno accolto bene e abbiamo fatto una stagione importante. Ma per tutti gli ex – conclude Breda – valgono solo il presente e la necessità di fare risultato". Sono out Iannarilli, Capuano, Sgarbi, N’Guessan e Zuberek. Recupera Sorensen dopo due gare di assenza e si gioca una maglia con Boloca. Altri ballottaggi: de Boer-Pyyhtia. Favilli-Raimondo.

Stamattina la scelta.

L’avversaria. Ha parlato anche il tecnico dell’Ascoli Massimo Carrera: "Vogliamo giocare una grande partita e vincere. La Ternana è brava nelle ripartenze e dovremo fare attenzione. Si giocherà sui nervi e saranno fondamentali i dettagli. E’ stata una settimana importante (in ritiro a Roma, n.d.r.) con tanto lavoro". Assenti gli infortunati Bayeye, Bolletta, Bogdan, D’Uffizi, Kraja. Gagliolo e Mendes. In difesa tornano a disposizione Botteghin e Adjapong.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 14.00.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Carboni; Pereiro, Favilli. All.:Breda.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Rodriguez, Nestorovski. All.:Carrera.

Arbitro: Ghersini di Genova.