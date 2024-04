Ternana blindata, servono punti. Breda studia le mosse anti-Sudtirol

Fere blindate per recuperare le energie, non soltanto fisiche, ma anche e soprattutto mentali. In vista della gara di Bolzano (domani ore 15) è probabile che Breda apporterà qualche modifica all’undici schierato contro l’Ascoli, in particolare per la fase offensiva. Ovviamente la lista-indisponibili non cambia: Iannarilli, Sgarbi, Capuano, N’Guessan e Zuberek. Questa mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse poi la squadra partirà per il ritiro pre-gara. Il tecnico non effettuerà la conferenza stampa della vigilia, come già accaduto in occasione degli altri turni infrasettimanali. La Ternana è obbligata a dare la caccia al punteggio pieno fin dalla sfida con il Sudtirol, team che cerca punti-sicurezza e al tempo stesso può ancora agganciare la zona playoff. Non è ancora chiaro quali potranno essere le motivazioni delle due successive avversarie. Il Catanzaro, che sarà di scena al "Liberati" domenica prossima, si è garantito i playoff, occupa la 5a piazza con un buon margine di 5 punti sul Palermo e ha ancora nel mirino il 4° posto, ovvero la Cremonese che è 3 punti sopra. La Feralpisalò a cui i rossoverdi faranno visita all’ultimo turno sul campo di Piacenza (venerdì 10) si gioca tutto domani in casa contro il Brescia e se non dovesse vincere potrebbe avere il destino segnato (sarà poi ospite del Venezia). La Ternana, è inevitabile, oltre a fare in pieno la propria parte dovrà anche dare uno sguardo alle dirette avversarie. Fermo restando che dal Sudtirol in giù nessun team può sentirsi del tutto al sicuro, domani le attenzioni andranno essenzialmente rivolte ad Ascoli-Cosenza, Spezia-Palermo e Bari-Parma.

Giudice sportivo. Nessun provvedimento per Ternana e Sudtirol. I diffidati rossoverdi restano Iannarilli, Carboni, Labojko, Casasola e Raimondo. Alla prossima ammonizione si aggiungeranno all’elenco Amatucci e Dionisi.

Arbitro. Per la gara del "Druso" è stato designato Marco Monaldi di Macerata che è al 1° anno nella Can A-B. Vanta 14 presenze (6 "1", 6 "X", 2 "2") nel campionato cadetto e nessuna in massima serie. Ha incrociato tre volte i rossoverdi: nell’attuale stagione Ternana-Cittadella 3-1 e Reggiana-Ternana 0-2, in LegaPro 2019/2020 Ternana-Virtus Francavilla 0-2. Assistenti Christian Rossi di La Spezia e Vittorio Di Gioia di Nola, IV Ufficiale Alexandar Djurdevic, Var Gianpiero Miele di Nola e Giacomo Paganessi di Bergamo.

Settore giovanile. Continua il momento negativo della formazione primavera di Salvatore D’Urso che ha perso 4-2 al "Gubbiotti" di Narni contro il Pescara (per i rossoverdi doppietta di Bustos). Ultima gara di campionato per l’Under 17 di Rodolfo Romeo e l’Under 16 di Marco Savini. La prima ha pareggiato 1-1 a Cosenza (Montenegro su rigore). La seconda ha battuto 4-0 il Catanzaro al "Sabotino" (tripletta di Dezio e gol di Coltorti).