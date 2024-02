Ternana, c’è Dalle Mura. Rivoluzione dal mercato

Stasera, alle ore 20 in punto, si chiude la sessione invernale del calciomercato che in casa rossoverde ha portato una vera e propria rivoluzione all’organico della squadra affidata alle cure del tecnico Roberto Breda. Ieri, ufficialmente, la Ternana si è assicurata dalla Fiorentina il giovane difensore Christian Dalle Mura (2002), prelevato in prestito fino al prossimo 30 giugno, e dagli inglesi del Burnley – club della Premier League – il portiere Denis Franchi (2002) che invece è stato acquistato a titolo definitivo. Franchi prende il posto di Gabriel Brazao (2000) come vice di Antony Iannarilli (1990), in quanto la Ternana e l’Inter hanno già formalizzato la risoluzione anticipata del prestito del brasiliano. Quest’ultimo si è accordato con la società milanese anche per risolvere il contratto con cui è legato alla stessa fino al 30 giugno 2025, allo scopo di consentirgli il tesseramento col Santos che, però, potrà essere ratificato solo quando il club dello Stato di San Paolo avrà avuto il via libera dalla FIFA per operare sul mercato, sbloccando una inibizione temporanea dovuta a mancati adempimenti contrattuali con un ex allenatore. Un piccolo intrigo di mercato, insomma, che non ha sfiorato minimamente la Ternana la quale in giornata dovrà chiudere altre operazioni in entrata su cui sta lavorando da tempo Stefano Capozucca, mentre è stato già definito il trasferimento alla Juve Stabia dell’attaccante Ottavio Garau (2002). In mattinata il club rossoverde depositerà l’ingaggio del terzino Yuri Rocchetti (2023) in prestito dalla Cremonese, che rappresenta un’alternativa a Franco Carboni (2023) a sua volta arrivato a Terni il 9 gennaio scorso. Nel mirino c’è pure il centrocampista Luca Belardinelli (2001) dell’Empoli, che qualora dovesse arrivare alla corte di Breda libererebbe Gregorio Luperini (1994) a sua volta richiesto, da tempo, dall’Ascoli. Non è escluso che oggi, nelle ultime ore del calciomercato, possa esserci qualche sorpresa in casa rossoverde come già accaduto altre volte. E’ però assai improbabile quella del laterale Tommaso Corazza (2004), di proprietà del Bologna, la cui cessione alla Ternana è stata bloccata da Thiago Motta persistendo la mancanza di alternative ritenute valide dal tecnico degli emiliani. Le fere, intanto, proseguono nella preparazione alla gara col Como (Arbitro Manuel Volpi di Arezzo). Nella seduta di lavoro di ieri Viviani, Marginean e N’Guessan hanno svolto differenziato e terapie in infermeria. Oggi (ore 10.30) altro allenamento al "Taddei", sempre a porte chiuse.