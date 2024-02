Ternana, cercasi conferma. Col Lecco serve continuità

di Augusto Austeri

TERNI

La gara con il Lecco dovrà essere quella delle conferme. Ovvero, dare continuità a quanto visto e prodotto a Reggio Emilia, ma anche avallare la sensazione che il forzato e suppletivo rodaggio invernale volge al termine. Sabato scorso al "Mapei Stadium" i rossoverdi sono finalmente tornati a esprimere una prova notevole fin dall’inizio e in entrambe le fasi. Domani sarà opportuno replicare l’ottimale approccio alla gara (aspetto non trascurabile, l’atroce pareggio con lo Spezia è stato metabolizzato in breve nonostante la giovane età media del gruppo). A Reggio Emilia ha funzionato l’undici iniziale, ma hanno impressionato alla grande anche i subentrati Faticanti e Raimondo. Vedremo dunque se ci sarà una conferma più o meno in blocco.

Breda vuole comunque che tutti i componenti del gruppo si sentano attivamente protagonisti nel complicato percorso-salvezza e appare intenzionato a distribuire le chance il più possibile soprattutto a gara in corso. In tal senso le opzioni restano piuttosto ridotte a centrocampo, visto che all’assenza di Favasuli (sarà probabilmente out ancora per qualche partita) si aggiungono le non perfette condizioni di Pyyhtia che ha saltato per infortunio la gara di Reggio Emilia. Viviani potrebbe tornare a disposizione a marzo inoltrato. Per l’attacco (ancora out Zuberek) è da valutare Distefano reduce dall’influenza. Contro il Lecco la Ternana dovrà anche confermare di aver trovato una nuova e definitiva identità tattica, aspetto su cui il mister e il suo staff hanno dovuto lavorare molto dopo aver perso (causa mercato di gennaio) quella che nella prima fase della gestione-Breda aveva prodotto una media punti molto elevata. Oggi il tecnico sarà in conferenza alle 12.15, dopo la rifinitura.

Intanto la società ricorda che per la gara di domani tutte le donne e gli uomini under 30 possono acquistare il biglietto a 5 euro per Curva Est, Nord e Sud, Distinti A e B, a 10 euro per la Tribuna B centrale. Biglietti disponibili su www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali (elenco consultabile sul sito ufficiale della Ternana Calcio).