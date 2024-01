Ternana, Diakité saluta e passa al Palermo

Salim Diakité saluta le Fere e passa a titolo definitivo al Palermo. Si attende l’ufficialità, ma sembra che il difensore francese classe 2000 sarà fin da oggi nel capoluogo siciliano per le visite mediche e che firmerà un quadriennale. La Ternana dovrebbe incassare poco meno di 1,5 milioni a cui si aggiungeranno i bonus-presenze, quello per l’eventuale promozione in Serie A dei rosanero e una percentuale sulla futura vendita del calciatore. Resta probabile la partenza di Valerio Mantovani (96) che non sembra avere grande spazio nei piani tattici di Roberto Breda. La grande professionalità mostrata dal calciatore anche sabato scorso, quando in seguito all’emergenza difensiva è sceso in campo pur reduce da problemi fisici, potrebbe indurre la Ternana ad avallare il trasferimento all’Ascoli. Stefano Capozucca è dunque alla ricerca di un paio di adeguate pedine per il reparto arretrato. Oltre a Tommaso Corazza (04) del Bologna, per il quale sembra già esserci l’accordo, il diesse starebbe trattando Giovanni Bonfanti (03) dell’Atalanta e Marco Pellegrino (02) del Milan. Il primo è un centrale adattabile anche alle due fasce, gioca nell’Under 23 orobica in Serie C e vanta anche 14 convocazioni in prima squadra (10 in Serie A e una presenza, 4 in Europa League e una presenza). Pellegrino, centrale argentino arrivato la scorsa estate in rossonero dal Platense, ha recuperato dall’infortunio d’inizio stagione e ha richieste anche da Club di Bundesliga e Liga.

Dal campo. Alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di Venezia (sabato ore 14.00), il presidente Nicola Guida ha assistito alla prima parte della seduta e ha anche avuto un colloquio in campo con Roberto Breda. Diakité non si è allenato. Lavoro personalizzato misto per Viviani, N’Guessan, Capuano, Garau e Marginean. Oggi "doppio" a porte aperte all’antistadio (ore 9.30 e 14.30).

Settore giovanile. Sconfitta per la Primavera di Salvatore D’Urso, battuta in casa 2-1 dal Benevento (gol rossoverde di Cissè) e per l’Under 17 guidata da Romeo Rodolfo che ha perso 3-1 a Bari (gol di Ferlicca). Vittoria 2-1 al "Sabotino" con l’Ascoli per l’Under 14 Pro di Daniel Schiavi (reti di Camponeschi e Vecchi). Turno di riposo per gli Under 15 di Maurizio Caccavale e gli Under 16 di Marco Savini.