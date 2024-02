Ternana, duello da brividi. Punti salvezza al Liberati

Al "Liberati", domenica prossima, passerà uno degli ultimissimi treni diretti verso la salvezza, e per salirci Ternana e Spezia si dovranno fronteggiare in un duello terribile all’insegna del mors tua vita mea. La squadra rossoverde, rivoluzionata nel calciomercato invernale, si presenterà alla sfida col fardello delle sconfitte subite a Venezia e in casa col Como, mentre quella ligure l’affronterà con uno stato d’animo risollevato dopo il successo ottenuto a Pisa e il pareggio interno con il Catanzaro. La vittoria varrà doppio e assumerà un valore aggiunto anche nei conteggi collegati agli scontri diretti, avendo come riferimento il 2 a 2 conseguito in trasferta dalle fere nella corrispondente gara del girone di andata che si disputò il 12 novembre scorso, peraltro la prima della gestione tecnica di Roberto Breda. Dopo due giorni di riposo, i rossoverdi hanno ripreso a lavorare ieri pomeriggio a "Taddei", a porte aperte, dove torneranno anche oggi per una doppia seduta di allenamento, anch’essa aperta al pubblico; la mattina alle ore 10 e il pomeriggio alle 15. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo del centrocampista Andrei Marginean che, dunque, sarà a disposizione di Breda per il confronto con lo Spezia. Hanno mostrato progressi il mediano Federico Viviani, che ha svolto lavoro personalizzato in campo, e il difensore Ange N’Guessan che ha effettuato un lavoro differenziato. E’ invece rimasto ai box il centrocampista Jakub Labojko, fermato da una sindrome influenzale, mentre è risultato ancora assente l’attaccante Jan Zuberek. Intanto, in relazione all’ultimo turno di campionato il Giudice Sportivo della Lega ha sanzionato la società rossoverde con l’ammenda di 4.000 euro "per avere suoi sostenitori – è scritto nella motivazione ufficiale del provvedimento –, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di giuoco".

Nessun calciatore della Ternana e dello Spezia è stato squalificato mentre contro i liguri per le fere sarà assente l’attaccante Andrea Favilli, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di inibizione comminatagli dal Giudice della Lega in relazione alla partita col Venezia del 27 gennaio scorso.