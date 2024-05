Ternana e futuro, Breda ai saluti. Il tecnico è nel mirino del Cesena

Iscrizione al prossimo campionato di Serie C e scenari futuri riguardo all’assetto societario ed ai programmi per la nuova stagione sportiva che si baseranno sulla rifondazione della squadra e dei quadri tecnici. Questo il percorso che si va delineando dopo la retrocessione delle fere dalla Serie B, anche perchè i ritmi e le tempistiche del mondo del calcio impongono una immediata reazione e soprattutto chiarezza di idee e di progetti per non deprimere e deludere ulteriormente una tifoseria che ha fatto il proprio dovere fino in fondo. Salvo colpi di scena, lasceranno Terni il "diesse" Stefano Capozucca e il tecnico Roberto Breda. Quest’ultimo, peraltro, è inseguito dal Cesena, neo promosso in B, che è in procinto di separarsi da Mimmo Toscano. L’ex allenatore delle fere, considerato un "Top" della Serie C, sarebbe infatti corteggiato dal Padova e dal Catania che hanno progetti molto ambiziosi, e Breda è entrato nel mirino del club romagnolo che sta valutando anche i profili di Andrea Sottil e di Leonardo Semplici. La Ternana, intanto, dovrà compiere il primo passo verso il proprio futuro entro il prossimo 4 giugno, termine perentorio stabilito dalla Federcalcio per provvedere all’iscrizione al campionato di C della stagione sportiva 2024/2025. Che tipo di campionato sarà quello che attende le fere è ancora tutto da verificare. Con la retrocessione la società del presidente Nicola Guida ha subito un notevole danno economico perché le contribuzioni federali sono nettamente diverse tra Lega di B e Lega Pro; inoltre, la squadra va rifondata perché i numerosi calciatori avuti quest’anno in prestito torneranno nelle rispettive società di appartenenza mentre molti altri lasceranno Terni in quanto si trovano a scadenza di contratto fissata al prossimo 30 giugno. Ci sono da considerare, in aggiunta, le posizioni dell’attaccante Alfredo Donnarumma, del difensore Bruno Martella e del centrocampista Francesco Di Tacchio i quali, salvo accordi diversi, dovranno rientrare alla Ternana per fine prestito rispettivamente da Catanzaro, Feralpisalò ed Ascoli portando con loro il carico di contratti economici assai onerosi per le casse rossoverdi. Guida, che stando ad alcuni "rumors" avrebbe anche accarezzato l’idea di cedere la società in caso di permanenza in B, è alla ricerca di nuovi soci e partners economici per continuare a gestire il club rossoverde. In proposito, nelle ultime settimane, come noto, si è fatto avanti l’attuale Sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, il quale ha offerto la propria disponibilità a sostenere nella misura del 5% la gestione economica del sodalizio di via della Bardesca. Dalla solidità finanziaria della società dipendono, ovviamente, i programmi futuri riferiti alla squadra che i tifosi sperano, ovviamente, poter essere competitiva per il ritorno immediato nel campionato cadetto. Gli scenari futuri, però, al momento non risultano essere ben delineati.