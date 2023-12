Ternana, è sfida per la salvezza. Oggi allenamento con la Primavera in vista del match con la Feralpisalò

Entra nel vivo la preparazione delle fere alla gara di sabato con la Feralpisalò. Dopo il doppio allenamento di ieri a porte aperte, da oggi il tecnico Roberto Breda comincerà a far lavorare la squadra in modalità riservata, senza l’accesso del pubblico. In programma c’è un allenamento congiunto con la Primavera di Salvatore d’Urso, al "Liberati" (ore 14.30). Il difensore Marco Capuano è tornato in gruppo mentre è rimasto ancora ai box il mediano Federico Viviani, alle prese con una lombalgia. Seduta personalizzata, invece, per l’attaccante Andrea Favilli e il difensore Christian Travaglini. La sfida con la Feralpisalò rappresenta uno snodo importante per il campionato delle fere, che contro i leoni del Garda sono chiamate a dare continuità al rendimento che finora ha contraddistinto la gestione di Breda. La partita è piena di insidie perché i lombardi, ultimi in classifica, cercheranno proprio a Terni l’acuto per non sprofondare. Se in casa rossoverde il cambio di allenatore ha sortito buoni effetti, altrettanto non si può dire per la Feralpisalò che ha peggiorato il rendimento dopo l’avvicendamento sulla panchina, avvenuto alla decima di campionato, tra Stefano Vecchi – autore della storica promozione in B dei gardesani – a Marco Zaffaroni. Dalla media di 0,5 punti, i prossimi avversari delle fere sono passati a quella di 0,4, ottenendo in 5 partite solo 2 punti nelle quali hanno subito 10 reti a fronte delle 5 realizzate. Se i rossoverdi vogliono però alimentare le proprie speranze di salvezza, sabato dovranno fare bottino pieno per poi presentarsi alla successiva trasferta in casa del Lecco in una posizione rafforzata sia in classifica che nel morale. All’esito dell’ultima di campionato il Giudice Sportivo ha fermato il centrocampista della Feralpisalò Luca Fiordilino. Tra i lombardi sarà assente pure il terzino destro Gaetano Letizia. Con le fere, invece, tornerà a disposizione il terzino Niccolò Corrado che ha scontato la propria inibizione contro il Cosenza.