Ternana, è un pari sofferto al "Liberati". Iannarilli salva e si fa male: stagione finita

TERNANA

0

MODENA

0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Boloca (1’ st Dalle Mura), Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Faticanti (9’ st Distefano), Pyyhtia (21’ st Raimondo), Carboni, Pereiro (21’ st De Boer), Favilli (9’ st Amatucci). A disp.: Franchi, Sorensen, Zoia, Favasuli, Marginean, Labojko, Dionisi. All. Breda

MODENA (3-4-2-1): Seculin, Ponsi (34’ st Riccio), Zaro, Pergreffi, Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali (24’ st Bozhanaj), Tremolada (24’ st Oukhadda), Duca (12’ st Di Stefano), Gliozzi (12’ st Abiuso). A disp.: Gagno, Leonardi, Corrado, Battistella, Mondele, Strizzolo. All. Bianco

ARBITRO: Gualtieri di Asti

NOTE: Spettatori 5.316 (253 ospiti). Ammoniti: Cotali, Boloca, Carboni, Zaro, Pergreffi.

Il sofferto pareggio col Modena porta la firma di Iannarilli, che ha salvato il risultato con interventi prodigiosi – coadiuvato, nel recupero, dal giovane Dalle Mura autore di un salvataggio sulla linea su tiro di Abiuso – ma che si è infortunato proprio nell’ultima azione scontrandosi con Lucchesi. Il portiere ha riportato la frattura composta della quarta e quinta costola, come accertato dagli esami clinici effettuati all’Ospedale di Terni dopo la partita, e per lui il campionato è finito anzitempo. Una grossa tegola per la Ternana che nello sprint finale dovrà rinunciare ad uno degli elementi più importanti. E’ stato un finale al cardiopalma, con le fere che prima del salvataggio di Dalle Mura hanno avuto col difensore una ghiotta opportunità per il vantaggio ma il tiro è stato ribattuto dal compagno Raimondo. Nel primo tempo anche Pyyhtia non ha sfruttato una grossa occasione, ma nella sostanza la Ternana ha fatto ben poco per vincere la gara, dominata dal Modena che ha costruito tante occasioni. Rossoverdi irriconoscibili e incapaci di gestire a proprio favore una sfida che avrebbero dovuto vincere per riprendersi in classifica. Breda, che ha ritrovato Lucchesi dopo la squalifica e ha recuperato Pyyhtia infortunatosi contro la Sampdoria, ha cambiato molto rispetto alla gara di Genova. In difesa ha fatto esordire dall’inizio Boloca, preferito a Sorensen, mentre in mediana Faticanti è partito al posto di Amatucci e in attacco Favilli è stato preferito a Raimondo. Le fere, però, hanno deluso, e Iannarilli le ha salvate con delle prodezze sui tiri dei vari Magnino, Santoro, Palumbo, Di Stefano, Oukhadda e Abiuso.