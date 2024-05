Ternana, ennesimo forfait. Boloca salta il big match

Ennesimo forfait in casa rossoverde alla vigilia di Ternana-Bari. E’ quello di Boloca che è alle prese con "una lesione di medio grado del muscolo otturatore esterno della gamba destra". L’assenza del difensore si aggiunge al lungo elenco e va di nuovo a limitare le opzioni di Breda, anche a gara in corso, per un reparto che è già gravato da pesanti assenze. Boloca, che tra l’altro aveva saltato in extremis la gara del "San Nicola", ieri ha lavorato in modo personalizzato, come Capuano, Sgarbi, Favilli e Marginean. Sono ancora fermi Pyyhtia e Zuberek. La seduta di rifinitura è in programma questa mattina alle 10.30, ovviamente a porte chiuse. Alle 12.15 Breda sarà in conferenza stampa. Il tecnico potrebbe confermare Casasola nel terzetto difensivo. Un’eventuale novità andrebbe a interessare la linea mediana dove sembrano contendersi una maglia Faticanti e de Boer. La scelta potrebbe anche dipendere dall’assetto tattico del Bari e dalle diverse scelte per le pedine che dovrebbe apportare il tecnico biancorosso Giampaolo rispetto a giovedì scorso. QUI BARI. Ieri mattina la squadra biancorossa ha lavorato in palestra, poi sul terreno del "San Nicola" per svolgere la parte tattica. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai calci piazzati e alle conclusioni a rete. Questa mattina ci sarà la seduta di rifinitura, poi il gruppo partirà alla volta dell’Umbria. A fronte della conferma di Nasti in attacco, ci sono dubbi in merito a coloro che agiranno nel terzetto a supporto. In particolare Bellomo e Acampora non hanno brillato. C’è dunque la candidatura di Achik a Morachioli. A centrocampo sussistono buone chance per Maita che giovedì scorso è entrato a inizio ripresa fornendo maggiore dinamismo e intensità. Tutto questo senza escludeee u ncambio modulo che potrebbe anche interessare il reparto difensivo. Una delegazione della Ternana Calcio con il presidente Nicola Guida parteciperà a "Fai gol! No alla droga", convegno in programma questa mattina al Pala Terni alle ore 10.00. L’evento è promosso da Comunità Incontro Onlus, Polizia di Stato, Ufficio Scolastico Regionale Umbria e dalla stessa società rossoverde.