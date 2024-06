Ternana, i motori societari si scaldano. Da trovare nuovo allenatore e sede del ritiro

I motori societari si scaldano. C’è innanzitutto da individuare il nuovo allenatore e da determinare la sede del ritiro estivo. I tempi saranno brevi. La piazza prova ad assorbire il duro colpo della retrocessione, anche confidando che la Ternana possa presentarsi al campionato di Serie C con un buon livello di ambizione e competitività. Sullo sfondo resta il progetto stadio-clinica che appare inevitabilmente legato alla composizione del pacchetto azionario, vedi possibile ingresso di nuovi soci accanto al gruppo di Nicola Guida che mantiene le redini. La comprensibile curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori inizierà a essere soddisfatta mercoledì prossimo, giorno in cui si svolgerà una conferenza stampa a cui, oltre al presidente, parteciperanno il direttore operativo gestionale Giuseppe D’Aniello e il diesse Stefano Capozucca. Il chiarimento tra i due dirigenti, voluto e ottenuto da Guida, sembra essere linfa vitale per iniziare la programmazione con il piede giusto, vedi anche convergenza sul nome del nuovo allenatore che potrebbe essere svelato nell’occasione. Riscuote consensi anche il probabile ruolo che andrà a ricoprire Carlo Mammarella.

L’ex capitano rossoverde è grande conoscitore della Serie C, potrebbe collaborare con Capozucca e occuparsi di una sorta di rifondazione del settore giovanile.

Il nuovo tecnico della prima squadra, sarà una figura in grado di lavorare al meglio con la "linea verde" e con esperienza in categoria. Mentre hanno perso credito le voci relative a Eziolino Capuano e Leonardo Semplici, continuano a rimbalzare quelle relative a Marco Marchionni, ex Carrarese, Foggia, Novara e Potenza. Persistono anche quelle che indicano Alessandro Dal Canto, ex Padova, Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese, Juventus primavera, Empoli primavera, Nazionale Under 17 e Under 19. C’è sempre Cristian Bucchi, ex Pescara, Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento, Empoli, Triestina e Ascoli.

Nelle ultime ore è emerso il nome di Massimo Paci che da calciatore è stato uno dei pilastri difensivi della Ternana targata Capozucca-Beretta. Paci ha allenato Civitanovese, Forlì, Teramo, Pordenone, Pro Vercelli e Pro Sesto. E’ ovvio che il nome a sorpresa può essere dietro l’angolo.