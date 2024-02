Ternana, il fattore campo non aiuta. Solo due punti nelle sfide-salvezza

Negli ultimi due scontri diretti per la salvezza disputati al "Liberati" contro lo Spezia e il Lecco, il fattore campo non ha sorriso alla Ternana che ha conquistato solo 2 punti a fronte dei 6 che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto incamerare per dare un’accelerata consistente al proprio cammino verso la meta della permanenza nel campionato cadetto. All’appello, insomma, mancano 4 punti, cioè gli stessi che attualmente dividono la Ternana dal Pisa che attualmente occupa la prima posizione utile per la salvezza diretta. In casa rossoverde si respira un mix di rimpianto, delusione, rabbia e frustrazione, termine quest’ultimo usato proprio da Roberto Breda nel post-partita con il Lecco. "In Serie B non c’è mai nulla di scontato – ha detto il tecnico delle fere – ed è più che mai importante continuare a fare punti indipendentemente dall’avversario che ci si trova davanti. Tutti volevamo la vittoria contro il Lecco ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Avremmo dovuto sfruttare al meglio gli episodi creati ma non è stata una partita facile. Ciò non vuol dire che dopo la vittoria con la Reggiana eravamo tutti dei fenomeni e che dopo quella con il Lecco siamo tutti scarsi. La squadra è unita, coesa e più che mai determinata a migliorare e a rimboccarsi le maniche per lavorare nella direzione giusta, a testa alta. Quando dico che siamo in trincea – ha proseguito Breda – non lo dico certo per scaramanzia ma perché so bene che il campionato di B è fatto in questa maniera dove, ripeto, nulla è scontato. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista questo fattore". Una nota positiva della gara contro il Lecco è stata quella che la Ternana ha realizzato il suo secondo clean sheet consecutivo. "In effetti – ha commentato Breda – questa è stata una piccola consolazione, ma rende comunque testimonianza concreta di quanto la squadra ci tiene a centrare l’obiettivo della salvezza e sta sul pezzo, come suol dirsi, con la ferma volontà di fare sempre di più per conquistare punti dovunque". A cominciare, si spera vivamente, da domani in casa del Palermo, nella prima delle due gare che questa settimana le fere dovranno giocare nell’arco di cinque giorni. Dopo quello coi siciliani, infatti, ci sarà l’impegno al "Liberati" con la capolista Parma che chiuderà un mini-ciclo davvero terribile per la squadra rossoverde. Intanto, nel posticipo di ieri lo Spezia ha pareggiato (0 a 0) a Modena ed ha raggiunto la Ternana, e l’Ascoli, a quota 26 punti. Il campionato è ancora lungo ma la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più dura.

Primavera: Nell’ultimo turno di campionato i rossoverdi hanno pareggiato in casa 0 a 0 con la Virtus Entella. Sabato prossimo la squadra allenata da Salvatore D’Urso dovrà affrontare in trasferta il derby col Perugia che attualmente occupa il quarto posto in classifica in coabitazione col Napoli a 31 punti, contro i 27 finora conquistati dalle ferette.