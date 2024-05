Ternana, il veleno nella coda. Troppe sconfitte nel finale

SUDTIROL

4

TERNANA

3

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni (39’ st Merkaj), Kurtic, Davi (39’ st Rover); Tait (14’ st El Kaouakibi), Casiraghi; Odogwu. A disp.: Drago, Kofler, Vinetot, Cagnano, Peeters, Lonardi, Ciervo, Mallamo, Rauti. All.: Valente.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi (42’ st Carboni); Casasola, Luperini (42’ st Dionisi), Amatucci (42’ st Viviani), De Boer (9’ st Favasuli), Distefano; Pereiro, Raimondo (16’ st Sorensen). A disp.: Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Faticanti, Labojko, Ferrara. All.: Breda

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Marcatori: 9’ pt Odogwu, 23’ pt Pereiro, 33’ pt Luperini, 6’ st Casiraghi, 22’ st Luperini, 29’ st Casiraghi (rig.), 40’ st El Kaouakibi.

Note: ammoniti Davi, Kurtic, Casiraghi, Boloca, Vitali, Pereiro. Espulso: Boloca (doppia ammonizione). Recupero: pt 2, st 7.

TERNI – La salvezza si è maledettamente complicata. Le combinazioni ancora possibili sono molteplici, ma i rossoverdi sembrano obbligati a battere Catanzaro e Feralpisalò. Pesano come un macigno lo svantaggio negli scontri diretti con Ascoli e Bari e le troppe gare perse nel finale: dopo quella con l’Ascoli, quella a Bolzano. La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio. Sono ancora fermi Favilli, Pyyhtia e Marginean che hanno saltato la sfida del "Druso". Ovviamente ai box anche Capuano, Sgarbi e Zuberek. Lavoro differenziato per Iannarilli e N’Guessan. Oggi seduta a porte chiuse, ore 10.30. Con la squalifica di un turno per Boloca la situazione nel reparto difensivo è ormai da girone dantesco. Breda (che al termine della gara di Bolzano non ha rilasciato dichiarazioni) potrebbe a questo punto valutare anche l’ipotesi di una linea a quattro. Oltre a Boloca è stato fermato per un turno il team manager Stante "uscito indebitamente dall’area tecnica" al 47’ st. Entra in diffida Pereiro (si aggiunge a Iannarilli, Carboni, Labojko, Casasola e Raimondo). Nel Catanzaro un turno di stop per il centrocampista Sounas.

L’arbitro di Ternana-Catanzaro sarà Francesco Fourneau della sezione Roma 1. Per la gara con il Catanzaro la Ternana Calcio comunica che, in seguito a "indicazioni emerse dal GOS" ieri mattina, la vendita online dei biglietti "non è attiva se non per i fruitori della promozione riservata ai possessori della card Club 1925". I dettagli sul sito ufficiale della società rossoverde.

Augusto Austeri