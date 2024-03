Ternana in ansia per Andrea Favilli. Sei rossoverdi impegnati in Nazionale

Nel pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti delle fere dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Roberto Breda, saranno monitorate le condizioni fisiche di Andrea Favilli. L’attaccante, infatti, entrato in campo nel confronto con il Cosenza al 17’ della ripresa, è stato costretto ad uscire per un problema muscolare dopo appena 12 minuti di gioco.

"Non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave – ha detto Breda nel dopogara con i calabresi – ma dobbiamo attendere i prossimi giorni per avere un quadro ben definito sulle cause del problema. Favilli ha sentito indurirsi la coscia ed è uscito per precauzione al fine di evitare di correre il rischio di peggiorare la situazione".

L’auspicio, insomma, è che tutto possa risolversi nel giro di poco tempo anche perché quella in corso non si sta rivelando una stagione fortunata per il centravanti pisano, tornato in campo il 20 gennaio scorso dopo un infortunio muscolare che l’ha tenuto fermo per due mesi ed ancora a secco di marcature.

Alla seduta di lavoro odierna, che si svolgerà a porte aperte, non prenderanno parte i sei rossoverdi convocati nelle Nazionali. Quattro sono quelli dell’"Under 20" azzurra, che giovedì affronterà in trasferta la Romania nella Elite League in cui l’Italia è in lizza per l’aggiudicazione del torneo, e lunedì riceverà la Norvegia.

Si tratta dei centrocampisti Lorenzo Amatucci e Giacomo Faticanti e degli attaccanti Filippo Distefano e Antonio Raimondo – che proprio ieri ha compiuto venti anni –, i quali si sono radunati a Coverciano e in giornata partiranno da Bologna alla volta della Romania. Nella Elite League sarà impegnato pure l’attaccante rossoverde Jan Zuberek, convocato nell’"Under 20" della Polonia che venerdì incontrerà in casa l’Inghilterra e martedì prossimo, in trasferta, la Romania.

Completa la lista dei convocati rossoverdi nelle nazionali il centrocampista Niklas Pyyhtia, impegnato con l’"Under 21" della Finlandia in due gare – entrambe in trasferta – per la qualificazione all’Europeo di categoria, segnatamente con l’Albania venerdì e con il Montenegro il 26 marzo.

Breda, dunque, a causa delle attività ufficiali delle Nazionali in questa settimana e all’inizio della prossima sarà costretto a lavorare a ranghi ridotti, non potendo disporre di tutti gli effettivi in concomitanza con la sosta del campionato. Ieri pomeriggio, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Marsciano, si sono svolte le esequie dell’ex allenatore rossoverde Claudio Tobia. In rappresentanza della Ternana Calcio ha presenziato il responsabile della Comunicazione Lorenzo Modestino.