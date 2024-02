Ternana, in prestito Amatucci e Zoia. Ufficializzato il portiere Franchi

L’ultimo giorno di mercato vede l’arrivo di Amatucci e Zoia, oltre all’ufficialità per quello di Franchi. Non ci sono state ulteriori partenze (c’era qualche possibilità per Luperini, con direzione Ascoli). Nel complesso, la sessione invernale ha generato nella Ternana una sorta di inattesa rivoluzione. I movimenti effettuati sono 18, ovvero 11 arrivi e 7 partenze. Lorenzo Amatucci (04) è un centrocampista cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Arriva in prestito dalla società viola dove nell’attuale stagione ha collezionato 6 presenze nella Primavera e 2 in prima squadra. In Nazionale vanta 22 gare tra Under 18, 19 e 20. La Ternana ha prelevato anche l’esterno Riccardo Zoia (01) che arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Vis Pesaro dove ha giocato 62 gare. Nella prima parte della carriera ha militato in Olginatese e Seregno. Stefano Capozucca non ha avuto esitazioni a puntare su di lui, anche in seguito alle difficoltà per avere Yuri Rocchetti (03) dalla Cremonese. A livello tattico Zoia può considerarsi alter ego di Carboni. Denis Franchi (02), portiere, è cresciuto nel Prato Falchi, maturato nelle giovanili di Udinese e PSG (squadra B e Under 19). Arriva a titolo definitivo dal Burnley dove era dall’inizio della scorsa stagione. Vanta una presenza in Under 20 azzurra. Franchi si è legato alle Fere con scadenza 30 giugno 2027. L’attaccante Pietro Rovaglia (01), di proprietà della società rossoverde, passa dalla Juve Stabia alla Casertana. E’ ufficiale anche l’arrivo in prestito alle "vespe" del pari ruolo Ottavio Garau (02) che non ha trovato spazio in maglia rossoverde.

Dal campo. Nella seduta svolta ieri mattina al "Taddei", N’Guessan, Marginean e Viviani hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato e dunque salteranno anche la gara con il Como (domani ore 16.15 al "Liberati"). E’ indisponibile anche lo squalificato Favilli. Oggi la rifinitura è in programma alle ore 10.30 e Roberto Breda sarà in conferenza stampa alle 12.15.

Calendario. Date e orari ufficiali delle partite dalla 29a alla 33a giornata: sabato 9 marzo ore 16.15 Pisa-Ternana, sabato 16 marzo ore 14.00 Ternana-Cosenza, lunedì 1° aprile ore 20.30 Sampdoria-Ternana, sabato 6 aprile ore 14.00 Ternana-Modena, sabato 13 aprile ore 14.00 Cremonese-Ternana.