Ternana, la salvezza passa da Bari. Breda: "Ci attendono due finali"

Gli stessi punti dello scorso campionato, ma stavolta si deve ancora lottare. In casa rossoverde si prende atto che i playout con il Bari rappresentano un duro ostacolo, ma anche una chance importante al termine di un campionato che è stato tutto in salita. Resta grande rammarico per i tanti risultati bruciati in extremis. Sarebbe bastato un solo punto in più per ottenere quella salvezza diretta che un anno fa venne messa in cassaforte proprio a quota 43 (nonostante le cinque sconfitte consecutive finali). Ma c’è anche la consapevolezza che prima delle vittorie con Catanzaro e Feralpisalò era aleggiato anche lo spettro della retrocessione diretta. Le Fere, nonostante la gravissima emergenza relativa agli infortuni, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e sono pronte a giocarsela. Il primo round di fuoco andrà in scena giovedì prossimo al "San Nicola" (ore 20.30) e il club pugliese propone biglietti a prezzi ridotti, puntando a quota 30 mila spettatori. LA Partita di Piacenza e i playout. "Nella ripresa ci siamo un po’ abbassati – ha spiegato Roberto Breda al termine della sfida con la Feralpisalò – e non era un atteggiamento voluto. Va dato merito agli avversari che hanno spinto fino alla fine. Era una partita ad alto impatto emotivo e l’atteggiamento della squadra, anche considerando l’obbligo di vincere, è stato importante. Sapevamo che non tutto dipendeva da noi e non devono esserci recriminazioni. I ragazzi hanno sempre onorato la maglia". Il tecnico rossoverde ha ovviamente accennato anche alla doppia sfida playout: "Ci attendono due finali contro il Bari che è in ripresa, ma abbiamo i valori tecnici, tattici e morali per potercela giocare. Non siamo squadra da poter fare calcoli e dunque nelle due sfide giocheremo per il massimo. Abbiamo praticamente una settimana-tipo per recuperare le energie. E’ molto importante perchè il nostro modo di giocare è dispendioso".

Giudice sportivo. Il petardo lanciato dalla curva ospiti del "Garilli" che ha ferito uno steward costa alla Ternana una maximulta di 10 mila euro. La motivazione del provvedimento: "...per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Per quanto riguarda i calciatori, entra in diffida Amatucci che si aggiunge a Carboni, Iannarilli, Labojko, Pereiro e Raimondo.

Notiziario. La squadra rossoverde ha subito ripreso ad allenarsi ieri mattina a Reggio Emilia. Oggi è in programma una seduta a porte chiuse al "Liberati" (ore 10.00). Nella sfida di Bari ci sarà l’importante rientro di Casasola che ha scontato il turno di squalifica. Breda ha lasciato intendere che non ci saranno recuperi di infortunati, oltre a quelli già avvenuti di Iannarilli e N’Guessan che venerdì sera erano in panchina.