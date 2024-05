Ternana, la sera dei miracoli. Battere la Feralpi e sperare

di Augusto Austeri

TERNI

Il "Garilli" a forti tinte rossoverdi, confidando anche nei risultati altrui. Per le Fere è record stagionale di tifosi al seguito, quasi 1500, e al "Liberati" ci sarà il maxischermo. La partita non è esente da insidie. "Le difficoltà saranno diverse rispetto alla sfida con il Catanzaro – spiega Roberto Breda – ma dobbiamo portare a casa i tre punti. Questa partita può essere un premio, ma da un altro lato ci sono le opportunità buttate via. Per noi sarà come giocare in casa ed è bella anche l’idea del maxischermo per coinvolgere la città. Più siamo uniti e più è facile raggiungere l’obiettivo. Dalla sfida con il Catanzaro abbiamo tanti aspetti positivi da portare in questa con la Feralpisalò. Ma ogni partita è diversa. Ci sarà un alto impatto emotivo per tante squadre. Pensiamo soltanto a noi e al solo risultato che ci può garantire almeno i playout. Ogni episodio peserà il triplo rispetto alle altre volte. Dovremo essere concentrati sulla partita e basta. Il resto sono soltanto energie sprecate".

Nei 22 convocati torna Iannarilli e c’è anche N’Guessan. Restano out gli infortunati Capuano, Sgarbi, Labojko, Marginean, Pyyhtiä, Favilli e Zuberek. Al posto dello squalificato Casasola dovrebbe esserci Boloca (favorito su Sorensen) al rientro dopo il turno di stop. I restanti dieci undicesimi dovrebbero essere gli stessi di domenica scorsa. Nella Feralpisalò gli assenti sono Butic, Di Molfetta, Manzari e Tonetto. In difesa è ballottaggio Balestrero-Pilati.

Intanto il Centro Coordinamento Ternana Clubs mette nel mirino un aspetto della designazione arbitrale: "Dopo lo stillicidio di "orrori" arbitrali ai danni della Ternana – si legge tra l’altro nel comunicato – ...che sono costati almeno 10/12 punti... Var e Avar Nasca di Bari e Ayroldi di Molfetta!!!! Visto che c’erano potevano designare un arbitro di Ascoli e due guardalinee di La Spezia. Diciamo fermamente basta con questo trattamento a dir poco iniquo riservato alla Ternana".

COSI’ IN CAMPO. Piacenza, stadio "Leonardo Garilli", ore 20.30.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Balestrero; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Dubickas, La Mantia. All.: Zaffaroni.

TERNANA (3-5-2) Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Distefano, Pereiro. All.: Breda.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.