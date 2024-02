Ternana, le scelte di Breda. Recupera Labojko

Recupera Labojko, restano out N’Guessan, Viviani e Zuberek. Nel penultimo allenamento in vista della gara con lo Spezia il centrocampista polacco ha svolto tutto il lavoro in gruppo, ma domani potrebbe iniziare dalla panchina. E’ infatti reduce dall’influenza che lo ha obbligato a saltare le prime sedute settimanali, ma è anche da considerare che Breda potrebbe in ogni caso variare qualcosa a centrocampo e non solo. Le scelte avranno ovviamente una corrispondenza diretta con quelle relative al reparto avanzato (dove sarà ancora assente Favilli che deve scontare il secondo turno di squalifica) e potrebbero determinare il ritorno al 3-5-2. La fase offensiva e le pedine che la interpretano sono infatti sotto esame, considerando le forti difficoltà emerse nelle ultime due partite. Al posto di Labojko potrebbe esserci Luperini nel ruolo di mezzala. Pereiro avanzerebbe al ruolo di punta, al fianco di Raimondo che in vantaggio su Dionisi. Rispetto alla gara con il Como è dunque possibile la rinuncia a Distefano, che sabato scorso era stato sostituito a ripresa inoltrata ("per motivi tattici, non per una bocciatura" ha spiegato Breda nel post-gara in merito ai cambi) nonostante fosse apparso in crescita, dopo non aver brillato nel primo tempo come la maggior parte dei suoi compagni. Vedremo se ci sarà qualche mossa a sorpresa, anche in base al possibile assetto dello Spezia.

Oggi la rifinitura è in programma alle ore 10.30. Breda parlerà alle 12.15.

Qui Spezia. "E’una partita che vale molto – spiega in conferenza stampa il tecnico Luca D’Angelo – ma non sarà l’ultima, perchè a seguire ce ne saranno altre della stessa importanza. Non dobbiamo pensare alle altre squadre. Per affrontare questo tipo di gare ci vuole l’atteggiamento migliore dal punto di vista mentale, che in questa fase di campionato è molto importante". Ma occhio anche alla tattica: "Abbiamo varie opzioni per il sistema di gioco, tra cui le due punte. Dipende anche dalla scelta dei centrocampisti. I nostri sono tecnici e dunque davanti c’è bisogno di calciatori che sappiano attaccare bene la profondità".

In difesa resta in dubbio l’ex rossoverde Hristov. Recuperano l’esterno Elia, il difensore mancino Jureskin, il centrocampista Bandinelli e centrale difensivo Nikolaou.